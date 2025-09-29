Una investigación española descubre qué predispone a sufrir alzhéimer o tumores cerebrales a partir de los 57 años

Aunque el alzhéimer suele diagnosticarse a partir de los 75 años, cada vez se identifican más casos en edades más tempranas. Pero, ¿qué predispone a sufrir este tipo de patología antes de los 60?

Un estudio del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha descubierto el motivo. Así, según su investigación, unas células del sistema inmune predisponen a sufrir patologías como alzhéimer y tumores cerebrales justo a partir de los 57 años.

La explicación que hay detrás es que esto se debe a la disfunción de la barrera hematoencefálicaque protege el Sistema Nervioso Central.

Es decir, la barrera en cuestión se debilita por el proceso de envejecimiento cerebral que experimenta cambios significativos a esa edad, lo que facilita la entrada de células inmunitarias defectuosas.

En concreto, esta debilitamiento de la barrera abre la puerta a unas células sanguíneas llamadas mieloides que se sabe que proporcionan la primera línea de defensa contra infecciones y otras enfermedades.

Pues bien, las células sanguíneas en cuestión son células mieloides supresoras TREM2+/TIM3+, que impulsan la capacidad de los tumores de no ser detectados y eliminados por el sistema inmunitario en el cerebro, favoreciendo así el desarrollo de estas enfermedades.

La investigación, publicada en la revista "Ebiomedicine", sugiere que actuar sobre estas vías podría ofrecer estrategias terapéuticas.

En este estudio hemos "identificad procesos de envejecimiento inmunológico caracterizados por un desequilibrio en las señales inflamatorias en la barrera protectora, lo que promueve la entrada al cerebro de células inmunitarias defectuosas", afirma el investigador Ricardo Gargini, del departamento de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre y del Instituto de Investigación i+12.

“Hemos observado que el pico más alto de estos cambios significativos en el proceso de envejecimiento se produce a los 57 años”, explica el científico.

“En el caso de los gliomas -prosigue-, los datos hablan de una supervivencia de 1.525 días cuando la disfunción de la barrera hematoencefálica es alta, frente a una supervivencia de 4.084 para pacientes con disfunción baja de la barrera hematoencefálica”.

Estos importantes hallazgos sugieren que actuar sobre estas vías podría ofrecer estrategias terapéuticas para mitigar las patologías del Sistema Nervioso Central asociadas al envejecimiento y caracterizadas por neuroinflamación tóxica y disfunción de las células mieloides.

La coautora del estudio, Berta Segura, también del departamento de Anatomía Patológica y del Instituto de Investigación i+12, explica que “la reactivación del sistema inmunológico envejecido con anticuerpos contra TIM3 podría prevenir el desarrollo de enfermedades como el alzhéimer y los tumores cerebrales”.

El estudio utiliza técnicas de secuenciación masiva, herramientas bioinformáticas y una cohorte de pacientes con glioma y enfermedad de Alzheimer, así como modelos animales para analizar la disfunción de la barrera hematoencefálica y la pérdida neuronal.