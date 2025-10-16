Julio Ancochea, presidente de Asomega, nuevo catedrático de Medicina de la UAM

El doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa y presidente de Asomega, ha conseguido la plaza de catedrático de Neumología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El proceso se ha resuelto esta semana con la prueba pública ante el tribunal, que evaluó rigurosamente los méritos académicos y profesionales del candidato, tras su acreditación previa por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Tal y como detalla una nota publicada por Asomega, la comisión que evaluó a los aspirantes estuvo formada por profesionales destacados en diversas especialidades, reflejando la relevancia multidisciplinar del área de las Ciencias de la Salud. Sus miembros han sido:

Francisco García Río (presidente), catedrático de Medicina en la UAM y experto en Cirugía Torácica, con una contrastada trayectoria en este campo.

Esteban Daudén Tello (secretario), catedrático de Dermatología en la UAM y referente en esa especialidad.

Enrique Aranda Aguilar, catedrático en Oncología Médica de la Universidad de Córdoba.

María Isabel Lucena González, catedrática de Farmacología Clínica en la Universidad de Málaga.

Teresa Carrillo Díaz, catedrática en Alergología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Luisa Consuelo García Buey, directora del Departamento de Medicina de la UAM.

Gloria Torralbo Caballero, médico especialista en radiodiagnóstico y directora médica en el mismo hospital.

La trayectoria del nuevo catedrático

Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2010, Ancochea fue presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) entre 2006 y 2009, y desde 2016 preside la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega), entidad a la que ha dotado de un impulso y una relevancia inédita en sus 31 años de historia. Desde el año 2000 dirige el Servicio de Neumología del Hospital de La Princesa, centro en el que también ha ocupado el cargo de director médico.

Su trayectoria académica y profesional es extensa y reconocida. Autor de más de 300 publicaciones científicas, con un índice h de 55 y más de 17.000 citas, ha dirigido numerosas tesis doctorales. Además, ha participado como ponente en más de 500 congresos internacionales y ha liderado numerosos ensayos clínicos en enfermedades pulmonares intersticiales y otras patologías respiratorias.

Sus aportaciones en docencia, investigación y asistencia han sido reconocidas con múltiples premios nacionales e internacionales. A título individual, ha sido receptor de premios que apuntalan su prestigio, entre ellos el Admirable 2024 de Diario Médico por compromiso y liderazgo, el Premio de Innovación Tecnológica Sanitaria Fenin 2024, y reconocimientos por su trayectoria solidaria, como el otorgado por la UAM, así como su inclusión en la lista de los mejores médicos de España de ElConfidecial.com en 2024. El Servicio de Neumología que dirige también ha sido galardonado por su excelencia en repetidas ocasiones con el BIC de Gaceta Médica.

Este reconocimiento para el Dr. Ancochea también supone un refuerzo para Asomega, ya que reafirma la calidad científica y docente de sus representantes. La obtención de la plaza de catedrático sitúa a Ancochea en un lugar destacado dentro de la comunidad médica y académica, consolidando el liderazgo de Asomega en el ámbito científico y profesional de la medicina gallega y española.