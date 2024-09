El mayor dolor de espalda no es por la moda de llevar la mochila en el coxis

El dolor de espalda entre los menores ha aumentado durante las últimas dos décadas, «a pesar de que las mochilas de los estudiantes ya no pesan tanto como antes», incide a este suplemento Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Es decir, que el motivo no era por el peso de las mochilas. «Hay que dar pautas y quitar miedos», añade.

Otro motivo reciente de preocupación es que en ciertos colegios se ha puesto de moda entre los chavales llevar la mochila muy baja, a la altura del coxis. Pero como sostiene Herrera, «la influencia de llevarla así para la espalda es muy relativa».

«Depende del tiempo y de la postura que lleven. Si en vez de poner el peso pegado a la zona alta del cuerpo lo sitúas abajo se cambia la zona de gravedad. Al estar en otro ángulo pueden aparecer molestias antes que de llevar la mochila en la parte alta de la espalda. Pero no es preocupante salvo que se pase mucho rato», ya que los adolescentes cuando les moleste «cambiarán de postura o la dejarán en el suelo».

En todo caso es mejor llevar la mochila en la zona alta de la espalda por un tema de eficiencia, de cansarse menos. Es un tema de ergonomía clásica. En este caso, llevarla arriba pegada al cuerpo es mas eficiente que a la altura del coxis. Pero los tacones no son eficientes, pueden ser bonitos, pero son lesivos para la espalda y se pueden llevar. Yo no los llevaría, pero a veces optas por lo estético a la eficiencia (comodidad). En todo caso llevar la mochila baja no supone ninguna secuela para la espalda por los tiempos que suelen llevarla los estudiantes. Las mujeres, en cambio, están más tiempo con tacones», recuerda el vicedecano.

Hábitos saludables

Este no es el único mito que se cierne sobre el dolor de espalda entre los estudiantes. Por este motivo, y con la inminente vuelta al cole, los fisioterapeutas madrileños han actualizado su campaña de «Fomento de hábitos saludables en escolares» a partir de los últimos estudios científicos.

Lo importante para prevenir problemas musculoesqueléticos de los menores es mejorar las capacidades físicas del alumnado. En este caso, reforzando sus cuerpos a través de la actividad física, de manera que transporten las mochilas sin problema.

«Cualquier ejercicio de movilidad valdría: los funcionales, la calistemia está muy de moda y va muy bien, los fondos de brazos en barras, las planchas típicas...», pone como ejemplo.

También ha de primar el sentido común y es desaconsejable cargar las mochilas en exceso. Ahora bien «si los menores quieren cargar más, han de entrenar para ello», indica el vicedecano.

También es importante recordar que no hay un peso máximo establecido. Como explica Herrera, antes se hablaba no superar el 10-15% de su peso, pero se trata de una cifra inventada. Llevar una mochila de 20 kilos si pesas 40 es una barbaridad, pero mi hijo que hace deporte lo aguantaría. En cambio, otro menor que no haga nada de actividad física con un kilo que le pongas le agotas». «Lo importante es lo fortalecida que el menor tenga la espalda», insiste el vicedecano.

Respecto al otro asunto, si son mejores o peores las mochilas con ruedas, este elemento permite restar peso al caminar por un lugar plano, pero diversos estudios demuestran que hay una mayor exigencia en los miembros superiores del niño a la hora de vencer las irregularidades del terreno o subir unas escaleras.

Además, llevar la mochila desde casa al colegio, que muchas veces es un trayecto corto, es una manera de fomentar el ejercicio y una actividad saludable entre los más jóvenes, recuerdan los fisioterapeutas madrileños.

Sobre cómo organizar el peso de la mochila para distribuirlo mejor, Herrera explica que hay que poner «lo más pesado y grande cerca de la espalda, y lo ligero fuera. El equilibrio lateral también es importante, así como intentar que la mochila esté bien ajustada».

Otro mito es si el aumento del dolor de espalda entre el alumnado está provocado por la manera en que se sientan en el aula.

De nuevo, las investigaciones científicas confirman que la postura al sentarse no tiene una relación directa con la posibilidad de desarrollar dolor de espalda o un trastorno musculoesquelético, salvo en casos excepcionales, como pueden ser ciertas patologías. Lo cierto es que «no hay una postura perfecta al sentarse en el aula que prevenga las molestias de espalda. Lo importante es cambiar de posición cada cierto tiempo», concluye el vicedecano de los fisioterapeutas madrileños.

Una causa habitual de consulta

