Migraña ocular: el importante hallazgo que puede explicar por qué sucede y cómo mejorar su tratamiento

Un estudio reciente afirma poder ampliar el conocimiento sobre la migraña ocular y sus causas, alegando que podría mejorar su tratamiento en el futuro. También llamada retiniana, la migraña ocular o retiniana viene a ser, para algunas personas, la antesala de la migraña.

Esta patología se da cuando los pacientes experimentan destellos de luz en un ojo, entre 15 y 50 minutos antes del punzante dolor de cabeza que caracteriza a la migraña. Percibir estas luces centelleantes puede asustar, ya que también se produce pérdida de visión por más que se fuerce la vista o zonas de visión ciega llamadas escotomas. No obstante, la visión se recupera cuando aparece el dolor de cabeza pulsátil típico de la migraña.

La migraña es un tipo de jaqueca o cefalea aguda que aparece de forma recurrente en el tiempo, por lo que es capaz de afectar de manera severa a la calidad de vida de la persona que la padece. Más de mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas cada año por las migrañas. Actualmente, no existe cura para este tipo de dolor de cabeza intenso, aunque hay medicamentos que pueden ayudar a tratarlas.

Ahora, la nueva investigación, liderada por un equipo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de California-Los Ángeles, afirma haber dado con la "tecla" que explica por qué algunos pacientes de migraña experimentan síntomas visuales. Los descubrimientos, dicen, podrían representar un marcador observable de las migrañas que los médicos llevan tiempo buscando y que puede servir de ayuda en el tratamiento clínico de esta dolencia.

Por qué hay personas con migraña con síntomas en los ojos

Aunque los pacientes con migraña suelen experimentar síntomas como dolor alrededor del ojo, sensibilidad a la luz, puntos ciegos y visión borrosa, no se conocen bien los mecanismos que subyacen a estos síntomas. En este sentido, los investigadores de UCLA Health utilizaron una técnica de imagen no invasiva, conocida como angiografía por tomografía de coherencia óptica u OCTA, para visualizar los cambios en los vasos sanguíneos de la retina de los pacientes con migraña, tanto durante los ataques de migraña como entre ellos.

Las imágenes se realizaron en 37 pacientes migrañosos con síntomas de aura (alteraciones visuales), 30 pacientes migrañosos sin síntomas de aura y 20 pacientes sanos como grupo de control. ¿El resultado? Los investigadores descubrieron que el flujo sanguíneo disminuye en la retina durante los ataques de migraña, tanto en los pacientes migrañosos con síntomas de aura como en los que no los tienen.

Sin embargo, se observó que los pacientes con síntomas de aura presentaban un flujo sanguíneo menor en determinadas zonas de la retina en comparación con los pacientes sin síntomas de aura. Además, el flujo sanguíneo asimétrico en las retinas también estaba correlacionado con el lado de la cabeza en el que los pacientes migrañosos experimentaban dolor.

Estos hallazgos parecen indicar por qué algunos pacientes de migraña experimentan síntomas visuales (explicados por el nivel de flujo sanguíneo en la retina) y podrían representar un biomarcador de los ataques de migraña, como hemos dicho, muy buscado por la comunidad médica.

El estudio, publicado en la revista científica Headache The Journal of Head and Face Pain, fue dirigido por la Dra. Katherine Podraza, antigua instructora clínica del Departamento de Neurología de la UCLA (actualmente en el Centro de Cefaleas de Hartford Healthcare); por Nitin Bangera, coautor del mismo; y por el Dr. Andrew Charles, director del Programa de Migraña Goldberg de la UCLA.