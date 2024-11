Peligros para la salud por la DANA

El hecho de que veamos ya al Ejército y las Fuerzas Armadas trabajando con maquinaria pesada en los pueblos de la DANA puede llevar a muchas personas a pensar que lo peor ya ha pasado. En principio es verdad. Lo peor sucedió el día de la inundación, pero el peligro aún no ha desaparecido, y se podría agravar si no se retiran cuanto antes todos los lodos, restos y la basura acumulada. En algunos barrios o calles el sistema de saneamiento ha sido afectado y no funciona, por lo que los escapes de desechos agravan una situación ya de por sí más que difícil de controlar. Estos días vemos con frecuencia con mascarilla a las personas que trabajan en las poblaciones valencianas, siendo frecuentes los comentarios en radio y TV sobre el fuerte hedor que se respira.

Ha habido polémica a raíz de las declaraciones de cierto cargo del Ministerio de Sanidad descartando que la presencia de cadáveres en las aguas vaya a suponer riesgo importante para la salud de quienes viven o trabajan allí. Dijo Sanidad que no hay evidencia de que tanto los cadáveres humanos como los de animales atrapados y descompuestos bajo los lodos representen problema de enfermedades epidémicas como tifus o cólera, aunque sí son probable las de carácter digestivo. La mayoría de microorganismos no permanecen en el cuerpo humano mucho tiempo después del fallecimiento, por lo que dicen que habría que descartar las enfermedades antes citadas, si bien lo que se aconseja es limpiar todo cuanto antes, evitando así eventuales complicaciones.

Bajo los lodos aún no liberados puede haber acumulados todo tipo de objetos o cuerpos extraños, por lo que los peligros también están asociados a heridas o cortes que se puedan sufrir en las tareas de descontaminación, razón por la que se recomienda estar al día en la vacuna del tétanos.