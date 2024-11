Un potente medicamento para adelgazar podría tratar la artrosis de rodilla

El uso de medicamentos con la hormona intestinal GLP-1, como Wegovy y Ozempic, se ha disparado en el último año. También han aumentado las investigaciones sobre los beneficios adicionales que podrían ofrecer este tipo de fármacos, aparte del control de la diabetes de tipo 2 y la pérdida de peso. Los científicos continúan investigando en campos de aplicación sorprendentes.

Por ejemplo, estudios recientes informan de que los fármacos GLP-1 pueden tener efectos neuroprotectores y reducir el riesgo de Alzheimer. Otros trabajos de igual calado han confirmado el beneficio más potente de la semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy: ofrecer protección contra las enfermedades cardiovasculares, evitar infartos y atajar el riesgo de eventos cardiacos adversos.

Ahora, los resultados de un nuevo ensayo clínico publicado recientemente en The New England Journal of Medicine muestran que la semaglutida también puede ayudar a reducir el dolor relacionado con la artrosis de rodilla en personas con obesidad.

Cómo es el dolor de artrosis de rodilla

La artrosis u osteoartritis de rodilla es un síndrome doloroso degenerativo y discapacitante que afecta a las articulaciones que componen la rodilla. Aunque es multifactorial, tiene mucho que ver con factores como la edad o el peso.

«La artrosis de rodilla relacionada con la obesidad es una enfermedad progresiva que puede provocar dolor y rigidez en la rodilla y afectar a funciones cotidianas fundamentales, como caminar o desplazarse», afirma el Dr. Henning Bliddal, autor principal del citado estudio, en un comunicado de prensa.

El también profesor del Departamento de Medicina Clínica y director del Instituto Parker del Hospital Universitario de Copenhague (Dinamarca), indica que «el riesgo de desarrollar esta enfermedad de es más de cuatro veces mayor en las personas con obesidad».

«La reducción de peso junto con ejercicios físicos es a menudo un enfoque recomendado para el manejo de los síntomas dolorosos, pero la adherencia puede ser un reto», reconoce Bliddal. Algunos ejercicios buenos para la artrosis de rodilla consisten en andar, levantar la pierna en extensión o aguantar de puntillas, entre otros métodos.

Pero muchas personas dejan de hacer actividad física a la larga, especialmente si padecen obesidad. Por ello, «existe una gran necesidad de opciones de tratamiento no quirúrgicas y sostenibles para quienes padecen osteoartritis relacionada con la obesidad». El citado ensayo logra «aportar pruebas rigurosas de cómo la semaglutida puede ayudar a estas personas», afirma Bliddal.

La semaglutida reduce el dolor de la artrosis de rodilla

El nuevo estudio recoge los resultados de un ensayo clínico de fase 3 realizado por la farmacéutica Novo Nordisk. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia de la semaglutida frente al placebo como complemento de las modificaciones del estilo de vida, como seguir una dieta baja en calorías y hacer ejercicio, para reducir el peso y el dolor relacionado con la artrosis en pacientes con obesidad.

Para comprobar si las inyecciones de semaglutida ayudaban a tratar la artrosis de rodilla, los investigadores reclutaron para el estudio a 407 participantes con una edad media de 56 años y un índice de masa corporal (IMC) de 40,3. Todos recibieron una dosis de 2,4 mg de semaglutida una vez a la semana o un placebo durante un año y cinco meses.

Al final del periodo de análisis, los investigadores observaron que los participantes que tomaron semaglutida experimentaron una pérdida media de su peso corporal del 13,7%, frente al descenso del 3,2% de los que tomaron el placebo.

Los científicos descubrieron que quienes tomaron semaglutida experimentaron una disminución media de su puntuación del dolor de rodilla en una escala de 0 a 100. Los participantes informaron de que el dolor había bajado hasta los 41,7 puntos desde los 70,9 del inicio del estudio. En quienes tomaron el placebo, las puntuaciones sólo disminuyeron 27,5 puntos.

Demasiado pronto para recetar Ozempic para la artrosis

Los resultados recientes de un ensayo clínico de fase 3 muestran que la semaglutida puede ayudar a reducir el dolor relacionado con la artrosis de rodilla en personas con obesidad. Sus hallazgos van en línea con lo que los médicos han visto en consulta con cualquier tipo de pérdida de peso.

«A medida que un paciente adelgaza, todas sus condiciones médicas mejoran, incluyendo el dolor de la osteoartritis. Esto es porque quitan presión de esas articulaciones, por lo que mejora su malestar. También lo vemos en nuestros pacientes quirúrgicos que se han sometido a una cirugía para la pérdida de peso», explica el cirujano Mir Ali, a los medios estadounidenses.

Lo realmente interesante de cara al futuro será demostrar que la semaglutida mejora la inflamación independientemente de la pérdida de peso. Estudios anteriores han demostrado que la semaglutida puede tener efectos antiinflamatorios y reducir los riesgos cardiovasculares. Ya se ha demostrado que disminuye la inflamación que afecta a los vasos sanguíneos, así como otros mediadores catabólicos.

No obstante, todavía podría ser demasiado pronto para recetar Ozempic para la artrosis. Aunque el estudio es interesante, todavía queda mucho por explorar para encontrar nuevos tratamientos y terapias adyuvantes para la artrosis.