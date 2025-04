«La preparación del donante puede iniciarse 24-36 horas antes del acto»

1. ¿En qué consiste la donación en asistolia controlada o donación tras fallecimiento por parada circulatoria?

Se lleva a cabo en pacientes con daño cerebral catastrófico, enfermedades neurodegenerativas, cardíacas o respiratorias en fase terminal. En estos casos, se ha tomado la decisión médica de adecuar el tratamiento de soporte vital al considerarlo fútil (inútil), ya que no ofrece ningún beneficio para el paciente, al cual solo se le pueden ofrecer medidas de confort para evitar su sufrimiento. Esta decisión se adopta de forma consensuada por el equipo médico, sin ninguna intervención por parte de la coordinación de trasplantes. Tras la adecuación de estas medidas, se asegura una sedación adecuada para evitar cualquier tipo de dolor, garantizando una muerte digna.

2. En enero de 2020 se realizó en España el primer trasplante cardíaco procedente de un donante en asistolia y un año después ya eran nueve centros. El último ha sido el Rey Juan Carlos. ¿Cuántos centros hay autorizados?

Realmente, no es así. El Hospital Rey Juan Carlos no ha sido el último ni mucho menos. Todos los centros de España con acreditación para explante de órganos están autorizados para llevar a cabo esta técnica. Distinto es que puedan asumirlo. Por tanto, un gran número de centros la han llevado a cabo, pero otra gran parte aun no han tenido ningún caso.

3. No sabía. Y, ¿qué es lo más difícil de hacer en este proceso?

La complejidad radica por un lado en la validación del donante y el profundo conocimiento de la técnica y, por otro, la complejidad logística del procedimiento exige una coordinación impecable entre todos los profesionales implicados. Cada miembro del equipo debe estar preparado para actuar con rapidez y precisión ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Los eventos son múltiples y, en cuestión de segundos, es necesario tomar decisiones que pueden determinar la viabilidad de los órganos. Por esta razón, antes de iniciar el procedimiento, el coordinador de trasplantes debe reunirse con intensivistas, cirujanos, cardiólogos y perfusionistas para diseñar un plan de actuación detallado.

4. ¿Quiénes componen el equipo multidisciplinar?

Cirujanos y enfermeras quirúrgicas, perfusionistas, cardiólogos, neurólogos, intensivistas y el coordinador de trasplantes.

5. ¿Con cuánto tiempo de antelación preparan la donación?

Si la familia del donante está de acuerdo, la preparación del donante puede iniciarse con una antelación de entre 24 y 36 horas antes de la donación. Este margen permite realizar las evaluaciones necesarias, optimizar las condiciones de los órganos y activar al resto de equipos implicados.

6. ¿Se hace a la vez la donación y la recepción del trasplante en vuestro mismo hospital?

No. La mayoría de los centros cuentan con acreditación para la «extracción de órganos de donante cadáver», mientras que solo algunos están acreditados para «trasplante de órganos proveniente de donante cadáver». Además, cada órgano requiere su propia acreditación específica. En el caso del trasplante cardíaco, solo existen 18 hospitales acreditados en España. El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, por ejemplo, cuenta con la acreditación para la «extracción de órganos de donante cadáver», lo que significa que los equipos quirúrgicos de los distintos hospitales autorizados deben desplazarse hasta el centro para la obtención de órganos destinados a trasplante.

7. En cuanto a la familia del donante, entiendo que el paciente ha de fallecer en el centro médico. ¿Cuántos días pasan de media antes de fallecer?

Sí, debe fallecer en el hospital. El factor tiempo aquí no es importante. La decisión de adecuación se toma cuando el equipo médico del paciente decide que este no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Este periodo de tiempo puede abarcar desde unos pocos días hasta semanas o meses después de una larga convalecencia.

8. ¿Qué cosas le preocupan a la familia donante?

Necesitan la certeza de que su ser querido no experimentará dolor ni ninguna sensación de malestar y que tendrá una muerte digna. Para ello, se les garantiza que el paciente recibirá una sedación adecuada, asegurando en todo momento la ausencia total de sufrimiento. Además, si así lo desean, se les ofrece la posibilidad de acompañarle en el quirófano hasta el momento del fallecimiento.

9. ¿Qué otras inquietudes tiene la familia?

Una de las más frecuentes es saber si la donación fue efectiva y qué órganos pudieron ser trasplantados. Más allá de conocer el destino de los receptores, la familia desea saber si los órganos de su ser querido fueron viables y pudieron salvar vidas. En estos casos, se les explica que, por razones de confidencialidad, no se pueden proporcionar datos sobre los receptores, pero que pasados unos días pueden recibir información sobre qué órganos fueron utilizados para trasplante.

10. Desde la inauguración del hospital, ¿cuántos órganos se han donado? ¿Va en aumento?

Se han realizado más de 90 procesos de donación, lo que ha permitido obtener más de 270 órganos para trasplante. La actividad de donación ha ido en aumento y un claro reflejo de ello es que, desde enero de 2023, se ha realizado el 35% de las donaciones registradas desde el inicio del programa. Este crecimiento no solo es resultado de una mayor solidaridad por parte de la sociedad, sino también de un esfuerzo conjunto del hospital, la UCI y la coordinación de trasplantes. Y lo más importante es que cuando la donación se ofrece, las familias quieren donar.