Primeros signos de diabetes: cómo detectar niveles altos de azúcar en sangre

La diabetes mellitus, comúnmente conocida como diabetes, es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizarla de manera efectiva. La insulina es crucial para regular los niveles de glucosa en la sangre. Cuando la diabetes no se controla adecuadamente, puede resultar en el daño significativo a varios órganos y sistemas del cuerpo, especialmente a los nervios y vasos sanguíneos.

Según la OMS, el número de personas con diabetes en el mundo pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014; y por si fuera poco, entre 2000 y 2019, las tasas de mortalidad por diabetes normalizadas por edades aumentaron en un 3% y en los países ingresos medianos o bajos, en un 13%. Por ello, es fundamental conocer los síntomas que pueden surgir cuando los niveles de azúcar en la sangre están elevados, ya que estos signos pueden ser un indicio temprano de estar cerca de desarrollar diabetes.

¿Cómo se siente una persona cuando tiene los niveles de azúcar en la sangre elevados?

Uno de los primeros síntomas de glucemia alta es la sensación constante de sed, conocida como polidipsia. Este síntoma ocurre porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa a través de la orina, lo que provoca deshidratación. Otro síntoma común de es la necesidad frecuente de orinar, llamada poliuria. Este síntoma está relacionado con la sed excesiva, ya que el cuerpo trata de deshacerse del exceso de azúcar filtrándolo a través de los riñones.

La fatiga inexplicable es otro signo de glucemia alta. Cuando los niveles de azúcar en la sangre están elevados, el cuerpo tiene dificultades para utilizar la glucosa como fuente de energía. Esto puede llevar a una sensación constante de cansancio, incluso si la persona ha descansado adecuadamente. La fatiga asociada con la hiperglucemia no desaparece con el descanso y puede interferir en la capacidad de realizar actividades diarias.

Además de lo síntomas ya mencionados, la visión borrosa es otro indicador temprano de glucemia alta. Este síntoma se debe a que los niveles elevados de azúcar en sangre pueden afectar la forma y flexibilidad del cristalino del ojo, lo que provoca cambios en la visión. Aunque la visión borrosa puede mejorar cuando se estabilizan los niveles de glucosa, si se ignora, podría llevar a problemas más graves, como daño ocular permanente.

Síntomas evidentes: pérdida de peso y debilidad del sistema inmunológico

La pérdida de peso inexplicable puede ser una señal de que el cuerpo no está utilizando la glucosa correctamente. Cuando las células no pueden acceder al azúcar para obtener energía, el cuerpo comienza a descomponer grasa y músculo para obtenerla. Esto puede resultar en una pérdida de peso significativa sin que la persona haya cambiado su dieta o nivel de actividad física, síntoma común en personas con diabetes tipo 1, pero que también puede presentarse en personas con diabetes tipo 2.

Finalmente, lo niveles altos de glucosa en sangre pueden debilitar el sistema inmunológico, lo que hace que las personas sean más susceptibles a infecciones, especialmente infecciones de la piel y las vías urinarias. Además, las heridas tienden a cicatrizar más lentamente en personas con hiperglucemia, ya que los altos niveles de azúcar pueden afectar el flujo sanguíneo y la capacidad del cuerpo para sanar.