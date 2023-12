«Que alguien te acompañe y guíe en un momento tan vital es importante»

Con motivo del Día Mundial del Sida, el pasado 1 de diciembre, A TU SALUD habla con Víctor Baceiredo, educador par del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y referente para los pares VIH de toda España.

Tras el diagnostico médico del VIH, ¿es el momento de las ONG? ¿Cuáles son las principales necesidades de estos pacientes?

Un diagnóstico de VIH suele llevar asociado un shock emocional difícil de gestionar. Saber que no es un diagnóstico de muerte, sentir que no estás solo, tener alguien que te acompañe en tu proceso y te guíe en un momento tan vital como difícil es importantísimo para no entrar en una espiral de preocupaciones y preguntas que, quizás, uno por sí solo no encontraría respuesta. Todo apoyo es poco para reducir el impacto, eliminar mitos, evitar el sentimiento de culpa, derribar prejuicios, apoyar al entorno familiar o social y augurar una vida saludable con el tratamiento. Estar con alguien que te habla desde el respeto, sin juicios, la profesionalidad y la experiencia en primera persona te hace ver las cosas con más claridad para que esto no tenga por qué ser un obstáculo para ser feliz. Las ONGs cuentan con todo un equipo de profesionales y servicios que atienden la problemática psicosocial que puede conllevar tener VIH, además se trabaja en red a través de Cesida.

¿Qué es el Programa Pares y qué trabajo realizan en Adhara?

Es un proyecto de educación en salud entre iguales, conducido por personas que tienen VIH, que han sido formadas de forma específica y profesional para acompañar y proveer diferentes tipos de apoyo a otras personas que también tienen la infección. Durante las atenciones, los educadores pares brindamos asesoramiento cualificado a los usuarios en relación con su bienestar emocional, físico y social. Estas intervenciones se llevan a cabo en una consulta privada, integrada en el mismo Servicio de Enfermedades Infecciosas, junto al resto de los profesionales de la salud que atienden a los pacientes. En Adhara, el programa empezó en 2004 en el Hospital Virgen del Rocío y lleva atendidas, sólo en este centro, a más 2.270 personas con VIH. Fue el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Pompeyo Viciana, quien detectó la necesidad de crear un soporte emocional y de apoyo a estos pacientes, algo que no podían alcanzar en sus consultas los especialistas. Adhara está integrado en los tres hospitales de Sevilla. Cesida coordina el programa en 22 hospitales más de España con 15 ONGs.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que les hacen?

Las intervenciones se desarrollan en función de la situación que atraviesan en cada momento, pero hay una información que libera de muchas preguntas, como que la correcta toma del tratamiento prescrito hace que se consiga carga viral indetectable. Esto supone que, en la práctica, el riesgo de transmitir el virus en sus relaciones sexuales es nulo, lo que hace que desaparezcan muchas de sus inquietudes, produciendo un efecto tranquilizador que favorece la adherencia al tratamiento y mejora la salud sexual y emocional. Dudas como si es posible tener una relación sexual, sentimental estable o tener hijos sin VIH desaparecen con esta información. También los tratamientos, sus posibles efectos secundarios o cómo prevenir las comorbilidades asociadas. Una labor muy importante es mediar entre el paciente y su médico en cuestiones que se han tratado en la intervención y que quizás es relevante que conozca su especialista.

¿Cómo es el proceso de acompañamiento?

Es un programa que está desde el diagnóstico y que permanece en el tiempo ofreciendo apoyo en los momentos difíciles, no solo atendiendo la intermediación con su especialista en lo relacionado con su salud física, sino también atendiendo los problemas psicosociales que le puede producir tener VIH, derivando a otros servicios de la entidad como atenciones psicológicas, grupos de apoyo, formaciones o asesoramiento legal. El educador par es una puerta de acceso a todo un equipo de profesionales de la propia ONG y de otras coordinadas por Cesida.