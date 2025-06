Referentes contra el cáncer

Cuentan con una prometedora cartera de cerca de 50 moléculas en diferentes etapas de investigación para abordar más de 40 enfermedades y, dentro de BMS, España es después de EE UU el segundo país en importancia en ensayos clínicos, siendo su inversión media anual en I+D de cerca de 50 millones de euros en nuestro país. Además, tienen en Sevilla el único centro de I+D de fases tempranas y preclínica de la compañía en Europa. Todos estos ingredientes les posicionan de manera única para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, y les hacen justos ganadores del Premio a la compañía líder en Oncología.

«Recibimos este reconocimiento con mucho orgullo y mucha ilusión. Somos una compañía con un fuerte legado de innovación en Oncología a nuestras espaldas y con un futuro y un pipeline muy prometedores. Este premio nos refuerza en nuestro convencimiento de que estamos en el camino correcto», asegura Sandra Orta, directora general de BMS España. Para ella, lo que marca la diferencia en BMS es su «capacidad para estar a la vanguardia de la ciencia, investigando en terapias innovadoras –muchas veces first in class– en enfermedades con grandes necesidades médicas no cubiertas. Y, además, traducir todos esos avances en resultados tangibles y reales para los pacientes». Además, su apuesta por la investigación de terapias de vanguardia a través de distintas plataformas de desarrollo, como los radiofármacos, las CAR-T o los degradadores de proteínas, refuerzan su compromiso con la innovación.

Y es que fueron los primeros en introducir la inmunoterapia en tumores con muy mal pronóstico como el melanoma metastásico o el cáncer de pulmón no microcítico. «En cáncer de pulmón, se están incrementando las posibilidades de curación utilizando tratamientos más eficaces precozmente. Y en melanoma metastásico se ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes de 6-9 meses a más de 10 años. Y a día de hoy seguimos ampliando su impacto en otros tumores con alternativas limitadas. Todo esto demuestra que la innovación tiene un alto retorno social. Y por dar algún otro dato, en España, gracias a la innovación farmacéutica, la mortalidad por cáncer se ha reducido un 30%. Volviendo a la inmunoterapia, consideramos que ésta aún tiene mucho recorrido, especialmente en estadios tempranos del cáncer, donde hay mayor potencial de curación». Y, por si todo esto fuera poco, desarrollaron la primera terapia CAR-T aprobada y financiada para tratar el mieloma múltiple, marcando un hito significativo en el cuidado de los pacientes con esta grave enfermedad.

En cuanto a investigación y desarrollo, a nivel global, BMS invierte más de 9.000 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo. «En España, nuestra inversión en I+D en 2024 ascendió a 50 millones de euros, situándonos entre las cinco primeras compañías con más ensayos clínicos en marcha, con cerca de 136 ensayos y más de 3.200 pacientes involucrados. Un 34% de ellos fueron en fases tempranas (I y II), y de éstos, un 80% en el área de Onco-hematología. En España contamos además con el centro de I+D Citre, en Sevilla, y es pionero en impulsar la investigación informática avanzada, incluso la IA, para la identificación de dianas terapéuticas, el diseño de moléculas y la investigación de biomarcadores con foco en las áreas como Oncología y Hematología», cuenta Orta.

Pero su compromiso va más allá, explorando el desarrollo de nuevos fármacos degradadores de proteínas y otras modalidades terapéuticas de última generación, que están mostrando resultados esperanzadores en enfermedades con necesidades médicas significativas, como el linfoma, donde han alcanzado tasas de respuesta de hasta el 90% en pacientes previamente muy tratados y de mal pronóstico. De cara al futuro, «a corto plazo, estamos trabajando en la expansión de la inmunoterapia a diferentes estadios y tipos de tumores graves, incluyendo su aplicación en nuevos formatos como formulaciones subcutáneas que simplifiquen la administración y tratamiento de los pacientes. En congresos recientes como ASCO, presentamos estudios que muestran tasas de supervivencia acumulativa de hasta seis años en cáncer de pulmón o 10 en melanoma metastásico, hitos impensables hace una década. A medio plazo, nos enfocamos en descubrir biomarcadores, desarrollar tratamientos dirigidos y combinar terapias adaptadas a cada paciente. Un ejemplo de nuestra apuesta por la innovación es el reciente acuerdo con Biontech para el codesarrollo de anticuerpos biespecíficos de nueva generación», concluye.