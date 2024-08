Los suplementos naturales más populares están poniendo en peligro tu hígado: «Casi me muero»

Algunos suplementos alimenticios naturales se han hecho muy populares gracias a redes sociales como TikTok o Instagram. Los usuarios de estas plataformas promocionan los beneficios de tomar pastillas a base de hierbas como el té verde, la cúrcuma o la ashwagandha. Pero debemos tener presente una cosa: aunque estos suplementos dietéticos puedan considerarse «naturales», no son intrínsecamente seguros.

Los complementos alimenticios se ofrecen como un "remedio natural" y no requieren la revisión o aprobación de la Agencia Europea del Medicamento ni de ningún organismo sanitario oficial para comercializarse. Por eso, "natural" no equivale a "inofensivo". Los suplementos a base de plantas pueden tener efectos secundarios graves y algunas hierbas son capaces de interferir con los medicamentos que se estén tomando.

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Míchigan informa de que unas 15,6 millones de personas adultas estadounidenses (el 5%) han tomado al menos un suplemento alimenticio a base de plantas en los últimos 30 días que podría ser perjudicial para el hígado o hepatotóxico.

El trabajo, publicado recientemente en la revista científicaJAMA Network Open, estudia el uso de 6 populares suplementos dietéticos que se promocionan para mejorar la salud pero son considerados por los científicos como "productos botánicos potencialmente hepatotóxicos". A continuación pasamos a detallar qué suplementos alimenticios son considerados peligrosos para el hígado por los médicos y por qué producen este efecto.

Un suplemento natural arruinó mi hígado

Debió haber sido un día feliz para Jim McCant, pero fue víctima de un fallo hepático provocado por un suplemento alimenticio. Se encontraba en la graduación de su hijo, en el instituto, cuando su mujer le dijo que su cara y sus ojos estaban amarillos. "Al mirarme en el espejo, fue impactante", recuerda el estadounidense, en un artículo publicado por la BBC en 2019. Jim tenía 50 años entonces. Quería mejorar su estilo de vida, había perdido peso y hacía ejercicio habitualmente. No quería que le pasara lo mismo que a su padre, quien sufrió un ataque al corazón a los 59 años, del que falleció. "Se perdió muchas cosas y yo no quería perderme nada", cuenta. Pero después de la graduación, ingresó en el hospital debido a una lesión en el hígado.

Los médicos tratando de identificar la causa. Jim no bebía apenas alcohol, no fumaba y no tomaba ningún medicamento recetado. "Entonces mi hepatólogo realizó una serie de preguntas sobre los suplementos de venta libre", dice Jim. Ahí estaba la clave. El hombre había comenzado a tomar un suplemento de té verde, porque había oído que podría tener beneficios cardíacos y que ayuda a adelgazar. Llevaba tomándolo dos o tres meses cuando enfermó. Según el expediente médico de Jim, esa es la presunta causa de su lesión hepática. "Fue impactante, porque solo había escuchado sobre los beneficios del té verde. No había oído hablar de ningún problema", comenta.

Tres semanas después le dijeron que necesitaba un trasplante de hígado, que tenía que hacerse rápidamente y que le quedaban días, ni siquiera una semana de vida. "Casi me muero. En ese momento pensé en lo realmente importante en la vida. En pensando en personas que eran importantes para mí". Finalmente, el trasplante de hígado salvó la vida de Jim. Pero, años después, todavía tiene graves problemas de salud. Vive con una enfermedad renal y dolor abdominal crónico. Además, está inmerso en una demanda contra la firma Vitacost, que vendió el suplemento de té verde que tomó.

Los 6 suplementos naturales que se consideran "malos" para el hígado

El nuevo estudio analizó los datos de más de 9.500 adultos estadounidenses con una edad media de 47,5 años que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) entre 2017 y 2020. Su información médica incluía el uso de medicamentos recetados y suplementos a base de hierbas. Los científicos se centraron en 6 suplementos herbales considerados por investigaciones anteriores potencialmente hepatotóxicos:

Ashwagandha

Cimicifuga racemosa

Garcinia cambogia

Extracto de té verde

Arroz de levadura roja

Cúrcuma o curcumina

"Los productos botánicos potencialmente hepatotóxicos son los productos que contienen ingredientes de origen vegetal que han sido implicados como causas potenciales de daño hepático", explica Alisa Likhitsup, profesora del Departamento de Medicina Interna en la División de Gastroenterología y Hepatología de la Universidad de Míchigan y autora principal del estudio. "Todavía no se sabe cómo estos productos causan daño hepático, pero es probable que se deba al metabolismo que se produce en el hígado después de consumirlos", explica.

"Como hepatóloga en ejercicio, he visto pacientes que sufrieron lesiones hepáticas por tomar suplementos dietéticos y algunas fueron mortales, lo que requirió un trasplante de hígado de urgencia", informa. Los datos de la Red de Lesiones Hepáticas Inducidas por Medicamentos estadounidense indican que las tasas de lesiones hepáticas debidas a productos botánicos han aumentado del 7% en 2004-2005 al 20% en 2013-2014.

Al concluir el estudio, Likhitsup y su equipo descubrieron que alrededor del 58% de todos los participantes declararon haber consumido un suplemento dietético al menos una vez en el periodo de 30 días. El 5% afirmaron haber tomado al menos uno de los 6 productos potencialmente hepatotóxicos en el mismo tiempo. "Esperamos que nuestros resultados aumenten la concienciación entre los pacientes y los proveedores sobre estos ingredientes potencialmente tóxicos para el hígado que se consumen con regularidad", argumenta Likhitsup.

Cuánta cantidad de suplementos naturales puedo tomar

Pero, ¿existe un límite seguro de consumo para los suplementos alimenticios relacionados con fallos del hígado? ¿Cuántos podemos tomar sin llegar a experimentar ese peligro? «Aún no disponemos de datos sobre los riesgos de lesión hepática al consumir uno de estos productos, por lo que es difícil para los médicos proporcionar esta información", responde la doctora. "Como los suplementos no están estrictamente regulados, cada producto contiene múltiples ingredientes y más del 50% están mal etiquetados".

El profesor Herbert Bonkovsky, director de servicios hepáticos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, que ha estado siguiendo lesiones relacionadas con los suplementos de té verde durante casi 20 años, añade que "si tomas cantidades modestas de té verde estás en una situación segura" y que "el mayor riesgo se presenta en las personas que toman extractos más concentrados".

En cualquier caso, cualquier lector que esté pensando en tomar un suplemento de hierbas debe saber que lo primero y más importante es consultar con su profesional de salud de referencia, con médicos, farmacéuticos y nutricionistas para entender realmente qué productos a base de hierbas pueden ser los más adecuados para su condición y objetivos.