Un test de sangre detecta más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan sus síntomas

Un análisis de sangre que detecta más de 50 tipos de cáncer antes de que den la cara. Es el prometedor desarrollo que se ha revelado al mundo en un importante ensayo clínico del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido que se presentará en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en Chicago, y se publicará en la revista The Lancet Oncology, tal y como avanzan sus investigadores para la BBC.

La prueba detectó correctamente dos de cada tres cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos. En el 85% de esos casos positivos, también identificó el sitio donde se originó el cáncer. El test se llama 'Galleri' y lo que hace es buscar cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer.

La idea es aplicarlo en el futuro como una herramienta de detección temprana de cánceres para salvar un mayor número de vidas, según afirman los investigadores de la Universidad de Oxford. En esta línea, explican que los pacientes con tumores presentan síntomas como pérdida de peso, que sin embargo puede explicarse por una variedad de causas posibles, por lo que la detección de las enfermedades oncológicas requiere múltiples pruebas y visitas al hospital.

GRAIL, Inc., la empresa que desarrolla la investigación, ha logrado que esta prueba para detectar múltiples cánceres esté disponible en EE UU solo con receta médica y para complementar otros métodos de detección existentes, como los de mama, de cuello uterino, próstata, pulmón e intestino. Para muchos de los tumores que el test es capaz de detectar no existen pruebas de detección disponibles, como los cánceres de hígado, páncreas y esófago, que además son tres de los más mortales (por no presentar síntomas visibles hasta que progresa la enfermedad) y en los que la detección temprana podría marcar una gran diferencia.

El mayor estudio en test de sangre y cáncer

Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticados con esa enfermedad utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias.

Se descubrió que el 75% de los pacientes que dieron positivo en el análisis de sangre tenían cáncer. Solo el 2,5% de los que dieron negativo tenían cáncer. Aunque la prueba no es lo suficientemente precisa como para "confirmar o descartar la presencia de cáncer", admite Mark Middlenton, investigador principal del ensayo, es realmente útil para los pacientes, señaló a la BBC.

"La prueba tuvo una precisión del 85% en la detección del sitio donde se originaba el cáncer. Y eso puede ser realmente útil porque muchas veces no es inmediatamente obvio, cuando tienes un paciente enfrente, qué pruebas se necesitan para determinar si sus síntomas se deben a un cáncer", agrega, y matiza: "Con esa predicción de la prueba, podemos decidir si realizar un examen de endoscopia o un escáner y asegurarnos de realizar la prueba correcta la primera vez".

El NHS también ha estado usando la prueba Galleri en miles de personas sin síntomas para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año y, si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a un millón de personas más en 2024 y 2025. La prueba es particularmente buena para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta.

El Dr. David Crosby, de la organización sin fines de lucro CancerResearchUK , expresa a la BBC que "los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, peroen un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes".

El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señala que "este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible". Y añade que "la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas".