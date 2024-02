Uno de cada dos españoles se hizo un tratamiento de medicina estética en 2023

Mujer, de más de 45 años y clase social media/alta, alta. Este es el perfil de usuario de la Medicina Estética en España. Así lo ponen de manifiesto los datos del informe "Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023" presentado hoy por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) en el marco de su 39º Congreso Nacional, el foro científico más importante de la especialidad en nuestro país y que reúne estos días en Málaga a más de 2.500 médicos.

Con una muestra de 1.501 entrevistas representativas a nivel nacional, un dato significativo que se desprende del estudio es que el 46,6% de la población española se ha realizado un tratamiento de medicina estética en 2023.

Según estos datos, el 69% son mujeres y el 31% son hombres, y los pacientes mayoritarios continúan siendo mujeres de 35 a 54 años. El estudio refleja que se polariza y amplía el espectro de edad del paciente: experimentando un aumento de los más jóvenes, de 16 a 25 años (14-20%), y de personas mayores de 45 años (28-38%). También lo hace la edad media de los pacientes hasta los 45 años, desde los 39 del informe anterior. Por edades, un 20% tiene de 16 a 25 años; un 21% de 25 a 34 años; también un 21% tiene entre 35 a 45 años; y el 38% más de 45.

Tratamientos más populares

En cuanto a la clase social, el 69% de quienes hacen uso de la Medicina Estética corresponde a clase alta o media-alta, el 25% a clase media y el 6% a clase baja. El informe muestra cierta percepción de elitismo o falta de asequibilidad a la Medicina Estética por clases más bajas que buscan alternativas.

Siguiendo con los datos, los cinco tratamientos más demandados en España en 2023 han sido la luz pulsada intensa (IPL), los rellenos con ácido hialurónico, la mesoterapia, el plasma rico en plaquetas (PRP) y la toxina.

Intrusismo

Por último, pero no menos importante, es que sigue apreciando un elevado nivel de intrusismo en este tipo de tratamientos. Así, frente a la pregunta, "¿Dónde/quién hace los tratamientos de medicina estética?", un 28% destaca lugares como peluquerías y, sobre todo, de tratamientos a domicilio.

Además, las técnicas de Medicina Estética (excluyendo depilación laser) las aplican por igual centros médicos/consultas u hospitales que centros estéticos. Respecto a quién se los realiza, hasta un 6% de los encuestados no sabe indicar quién se los aplica. No preguntan por ello, no lo saben.