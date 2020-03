El vídeo de una avalancha de personas en Aldi que no es actual ni tiene que ver con el coronavirus

En las últimas horas, se están difundiendo imágenes de supermercados que están siendo vaciados por la histeria social ante el problema del coronavirus. En Mercadona, Carrefour o Aldi, muchos han sido los que han comprado compulsivamente para obtener reservas si el país se pone en cuarentena. Pero esto puede llevar a difusiones incorrectas a través de las redes.

Un vídeo sobre Aldi se está difundiendo y está sembrando el pánico, en el que se ve a una multitud de personas en las puertas del supermercado intentando entrar para comprar provisiones. Dicen que está relacionado con el miedo que el coronavirus está provocando al desabastecimiento de los supermercados. Pero ese vídeo no es verdad.

El vídeo no se grabó en Madrid, ni en España, ni está relacionado con el coronavirus. Se trata de un vídeo de una oferta de Aldi en Alemania en 2011. El vídeo está subido a Youtube y en el mismo explican que “había una venta especial de aparatos informáticos”, así como teléfonos, ordenadores o impresoras.

El usuario de Youtube que subió el vídeo también ha aprovechado para indicar que no se alarmen los espectadores, explicando que no tiene nada que ver con el coronavirus. “el 30 de enero de 2011 hubo una venta especial de PC, teléfono celular, impresora, etc. en ALDI en Kiel. Este video no tiene nada que ver con el Coronavirus”, escribío en el pie del vídeo.