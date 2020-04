Opiniones de Alicia Collado de cómo evitar rupturas durante el confinamiento

Alicia Collado es una vidente muy famosa por realizar rituales de amarres de amor poderosos en todo el mundo, y tiene una impecable trayectoria, con multitud de comentarios y opiniones en internet.

Dentro de la situación actual que estamos viviendo, donde el coronavirus no deja de avanzar a nivel mundial, hay además grandes daños colaterales. Por ejemplo, las relaciones de pareja se están viendo muy afectadas por una convivencia excesiva y obligada que está poniendo en quiebra matrimonios y relaciones consolidadas.

No pongas en riesgo innecesario tu relación pareja, y sigue todos los consejos y opiniones de la vidente Alicia Collado que te presentamos a continuación.

Alicia Collado opina de cómo llevar una relación en el confinamiento

Las opiniones que tiene Alicia Collado al respecto de esta pandemia, es que para llevar un buen confinamiento debemos dejar espacio hacia la otra persona. Lo principal es no estar todo el día encima de nuestra pareja y también debemos respetar y dar dosis de espacio que permitan un respiro a la relación.

“No hay que hacer todas las tareas juntos, e incluso podemos separarnos en habitaciones durante horas para poder respirar horas de soledad”. Informa Alicia Collado

“Todas las personas que están siempre detrás de su pareja solicitando atención, tienen más posibilidad de romper con su pareja”. Indica Alicia Collado

Alicia Collado siempre recomienda y opina que en estos tiempos de coronavirus, que debemos evitar discusiones de pareja, y sobre todo no pelear por cosas sin importancia.

Alicia Collado y sus opiniones para evitar una separación durante el coronavirus

Lo primero que indican las opiniones de Alicia Collado respecto a cómo evitar discusiones que lleven a una ruptura en medio de esta pandemia global, es poner remedio antes de que tu pareja comience a distanciarse.

Si sientes que tu pareja está tomando distancia de ti, y necesita su espacio, debes dárselo. Tienes que dejar de ser el protagonista de la relación, y sobre todo no tienes que pensar que todo debe girar en torno a ti.

Este encierro forzoso en casa pone a prueba muchísimas relaciones, y debemos evitar todo tipo de confrontaciones y también evitar robar protagonismo al otro.

Las tareas del hogar deben ser repartidas de forma equitativa, y en las relaciones donde hay niños hay que pasar momentos en familia, pero no debemos olvidar que es importante mantener una rutina diaria que nos haga todo más llevadero.

Si sospechas que tu pareja se está distanciando de ti, tienes que tener en cuenta que estamos viviendo una situación excepcional y que ahora mismo tenemos los sentimientos y emociones a flor de piel.

Más aún, si alguno de los familiares tuyos o de tu pareja están pasando la enfermedad, tienes que ser comprensivo o comprensiva, y apoyarle pero sin llegar a agobiarle. Recuerda que si agobias a tu pareja, te estás considerando el protagonista de la relación y eso es justo lo que debes evitar.

En casa, siempre tienes que mantener una actitud optimista, y evitar lanzar mensajes negativos que aminen la moral de tu pareja.

Por otro lado, debes verte bien, asearte y arreglarte y no dejar de resultar atractivo o atractiva a tu pareja. Si siempre tienes el pelo arreglado, usas ropa cómoda pero que se te vea bien, tendrás siempre a tu pareja deseándote.

Cómo distraerte en el confinamiento según Alicia Collado

El que no podamos salir, no significa que no podamos hacer cosas de pareja. Bailar, ver la televisión, hacer bricolaje, reparaciones domésticas, disfrutar de una noche de cine, o simular un restaurante en el salón de casa, pueden dar ese toque de humor y esa chispa que tu pareja necesita.

También debes saber, que nuestra vida continuará después de todo esto, y que volveremos a la relativa normalidad, por lo que esto no es un tiempo perdido, sino un tiempo de espera.

Las opiniones que hay en internet sobre Alicia Collado indican que muchas parejas rompen después de haber pasado mucho tiempo juntos. Por ello, el mes de Septiembre, tras las vacaciones de verano es el mes donde más divorcios y separaciones de pareja vemos.

Un fantástico amarre de amor durante el confinamiento

Sabemos por miles de opiniones sobre Alicia Collado en internet, que esta vidente tiene gran prestigio y fama mundial en rituales para hechizar a tu pareja, pero aquí tienes un ritual gratuito para amarrar a tu pareja de una forma segura durante el confinamiento. Alicia te lo enseña paso a paso:

Lo primero que vas a coger es una manzana roja, y vas a partirla por la mitad.

Vas a tomar un papel y un lápiz y vas a escribir tu nombre y el de tu pareja y las fechas de nacimiento debajo de cada nombre.

Vas a doblar este papel 4 veces, y vas a ponerlo entre las dos mitades de la manzana.

Posteriormente vas a coger una vela blanca y la vas a encender, y vas a sellar las dos mitades de la manzana, con la cera de la vela.

Una vez que hayas sellado la manzana, vas a ponerla en un plato, y junto a esta vas a colocar la vela con la que estabas sellando la manzana.

Vas a poner sobre la manzana los siguientes elementos naturales: anís en grano, canela en rama rota con tus propias manos, azúcar moreno, y unos clavos de olor. Las proporciones no importan, pon lo que tu creas conveniente.

Una vez hayas hecho esto, vas a poner por encima un chorrito de ron, y unas cucharas de miel de caña o miel de flores.

Por último en dos platos aparte, vas a poner una vela roja, y en el otro plato una vela negra, y vas a poner tu ritual de la manzana a velar con estas dos velas. Será una velación al orisha eleggua.

Una vez que se consuman los velones, espera 24 horas, mételo en una bolsa negra y tíralo a la basura.

Este ritual es fantástico para poder endulzar a tu pareja durante el confinamiento mientras dure el coronavirus, pero no es un amarre de amor fuerte y poderoso como los que yo practico. Es una ayuda espiritual que puede venirte muy bien, pero si estás en una situación poco agradable.

