Buddy y Barley, el dúo canino que ha salvado el negocio de sus dueños

Conocidos por la gran mayoría como «los perros cerveceros», Buddy y Barley, dos golden retriever, han estado llevando la alegría (y cerveza) a los residentes en la localidad de Huntington (en el estado de Nueva York), desde que la gente se vio obligada a confinarse en sus casas por el coronavirus. Con el cierre del negocio debido a la pandemia, sus dueños (y ahora sus jefes) indicaron que habían tenido que «redefinir» su cervecería después de que fuera calificada como un negocio esencial y estuviera permitida su apertura. «Buddy y Barley se han convertido en superestrellas en la ciudad de Huntington», declaró una de las propietarias, Karen Heuwetter, a la cadena CBS. «Nos han pedido sus servicios en varias ocasiones, y nos hemos encargado de difundir que pueden entregar los pedidos de cerveza en su domicilio»

Karen Heuwetter y su esposo, Mark, regentan una pequeña cervecería en Long Island llamada Six Harbors Brewing Company. Cuando estalló la crisis del coronavirus Mark no sabía qué futuro le esperaba a su negocio. «Al principio, cuando todo pasó, nos preguntábamos: ¿qué demonios hacemos, abrimos, cerramos? ¿Qué hacemos?», recuerda Mark. «Tuvimos que redefinir nuestro negocio. Nunca dispusimos de servicio de recogida para llevar a casa ni a domicilio». Nunca habría imaginado que el negocio funcionaría gracias a la ayuda de sus perros.

Al principio del confinamiento eran los propios Mark y Karen quienes hacían las entregas de casa en casa y aprovechaban las salidas para llevar a sus perros de paseo. Pero poco a poco se dieron cuenta de que sus mascotas llamaban la atención, por lo que decidieron atar una cuerda que cargara las cervezas en su cuello, tan solo unas pocas cada vez, y que ellos fueran los que entregaran las bebidas. «Cuando salen a la calle hacen a la gente sonreír, creo que al público realmente les gustan. De hecho, muchas personas necesitan eso estos días, así que cuando ponen una sonrisa en el rostro de alguien están haciendo su trabajo, algo que además, por su naturaleza, es fácil para ellos», afirma Karen.

Todos más tranquilos

Karen aclaró que utilizar a los perros para las entregas les ayuda a mantener las directrices de distancia social, y de esta manera se tranquilizan tanto sus clientes como ellos mismos. «Realmente agradeces no tener que acercarte a otras personas que no sean los miembros de tu familia», continúa. «Los perros les proporcionan más “conexiones” a todos ellos». Los Heuwetters admiten que, si bien esperan que este sistema de entrega único y alegre mantenga el negocio, no son tiempos fáciles. «Las ventas no son las que solían ser», señala Karen.

Mark estima que el negocio ha bajado entre un «60 y un 70% de lo que normalmente es», y añadió que han contado con la ayuda de la familia durante este tiempo, por ejemplo «para el proceso de envasado, hacer algunas entregas o incluso para contestar el teléfono», explicó.

La pareja confía en que sus «nuevas opciones» de entrega con sus mascotas les permitirán «pagar las facturas» mientras que sus empleados de cuatro patas alegran el día de las personas que se cruzan en su camino.