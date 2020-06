Simón: " La vuelta al colegio hay que prepararla con mucho cuidado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado hoy en rueda de prensa que “ahora mismo no hay justificación” para no volver “a las tareas muy importantes como es la educación de los niños”, aunque ha indicado que la vuelta al colegio para el curso 2020-21 “hay que prepararla con mucho cuidado”, teniendo en cuenta que no se sabe “cómo estará la transmisión en el mes de septiembre”. En este sentido, ha señalado la necesidad de atender a los diferentes grupos de alumnos (desde Infantil hasta 4º de Primaria, y a partir de 5º y 6º de Primaria y Bachillerato) porque cada uno de ellos “tienen características diferentes” por su edad.

Entre las medidas que se estudian junto al Ministerio de Educación está el escalonado de las clases, la reducción de la ratio e implementar bien las medidas de prevención e higiene. Como “entre los alumnos más pequeños es más difícil mantener las distancias” ha señalado la necesidad de hacer “cohortes de niños”, y la importancia de elaborar propuestas para las actividades conjuntas, porque los alumnos más mayores “pueden guardar las medidas de distancia e higiene”, pero para los más pequeños “es más complicado”. Algunas de esas medidas podrían ser “delimitar zonas dentro del patio o escalonar las horas en las que se accede al mismo”. El Ministerio de Educación es el encargado de hacer las recomendaciones finales a las comunidades autónomas.

El riesgo de la EBAU