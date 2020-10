Simón confiesa su admiración por Pedro Sánchez

El mismo día en el que entraban en vigor las restricciones de movilidad en Madrid, Cuatro emitió el programa de Jesús Calleja en el que participaba el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El epidemiólogo aprovechó para defenderse de las críticas por su viaje a Mallorca para participar en “Planeta Calleja” en unos momentos en los que los contagios están de nuevo descontrolados. «Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado», explicaba Simón. «Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir», añadía.

Como ya es conocido, el director del CCAES es un aventurero y como tal disfrutó junto a Jesús Calleja de la realización de diferentes actividades en Mallorca. Allí pudo bucear, montar en bici, viajar en globo e inspeccioar cuevas. También tuvo tiempo para charlar con el presentador de muchos temas y, sobre todo, de la evolución de la pandemia en España. Y, una vez más, volvió a pecar de ese optimismo que tantas críticas le han acarreado. Calleja le preguntó si en esta segunda oleada podría volver a suceder lo de abril y, aunque el epidemiólogo dijo que “puede volver a ocurrir”, quitó hierro al asunto. “Es algo menos improbable que el impacto sea tan grande como en abril”, indicó basándose en las mayores cifras d einmunidad que hay actualmente. También descartó la posibilidad de confinamiento general: “Es difícil que vuelva”.

Defensa de Pedro Sánchez: “Este hombre tiene mucho valor”

Simón también relató cómo vivió los días previos a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretarse el Estado de alarma. Tras multitud de reuniones en las que el virólogo explicó a Pedro Sánchez las medidas que se deberían tomar para combatir el coronavirus y frenar así la expansión de la epidemia, el presidente del Gobierno decidió confinar a todo el país.

Simón recuerda que en el momento en el que el líder del PSOE comunicó la drástica decisión, pensó que “tenía mucho mucho valor”. Además, también recordó el peso que sintió a sus espaldas porque una decisión tan importante se tomara por algo que él mismo había dicho.

Aseguró también que no esperaba que Sánchez fuese “a tener el valor” de hacerlo. “Luego otros lo han hecho pero en aquel momento pensé: ‘Este hombre tiene mucho mucho valor’”, declaró antes de confesar que después de que el presidente anunciase públicamente las medidas le “flojeaban las piernas”.