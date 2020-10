¿España envejece? Fluctuaciones de la natalidad durante el covid-19

Más recientemente, se ha hablado de que la pandemia por covid-19 ha contribuido a acelerar el envejecimiento de la población española, como resultado del estancamiento de la inmigración. De hecho, el INE estima que la emergencia sanitaria impactará de dos maneras dentro de la pirámide demográfica: en principio, se prevé que habrá un aumento de la mortalidad entre los adultos; y el freno migratorio afectará las tasas de natalidad.

La maternidad prevalece en España

Sin embargo, no todo está perdido, ya que expertos afirman que, después de que pase la alerta sanitaria, la esperanza de vida se recuperará más rápido y los controles migratorios, que ya se han venido flexibilizando, permitirán que ingrese población más joven. Además, del mismo modo en que se ha visto un descenso en el interés de las nuevas generaciones por procrear, el sector salud también ha presentado un alza considerable al brindar alternativas a parejas que desean concebir, pero que no pueden hacerlo por la vía natural.

Durante la cuarentena por covid-19, los tratamientos de reproducción asistida en España no se paralizaron, por el contrario, muchas personas parejas siguieron el curso de sus terapias, logrando que la fertilización in vitro y la inseminación artificial aumentarán un 28%, respecto a cifras manejadas durante los últimos cinco años, de acuerdo con un informe del Registro Nacional de Actividad presentado por la SEF. Pero, lo que más llama la atención es que, en el mismo período, los tratamientos de vitrificación de óvulos aumentaron un 60%, así que el deseo de tener hijos no se ha detenido.

Solicitar un certificado de nacimiento es fácil

