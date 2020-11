Los Colegios de Médicos exigen la dimisión de Simón por sugerir que los sanitarios se contagian fuera del trabajo

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, ha aprobado solicitar el cese inmediato de Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, “por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19”. También pide una rectificación pública de las últimas declaraciones realizadas. Según subraya el Consejo en un comunicado, “no es la primera vez que venimos manifestando nuestro malestar ante declaraciones y acciones improcedentes de Fernando Simón. Afirmaciones como que se estaban realizando todas las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de sanitarios infectados en los equipos asistenciales en etapas con una gran incidencia de contagios profesionales, la puesta en marcha de guías de reincorporación al trabajo sin garantías para el profesional ni para el ciudadano, discrepancias claras sobre la situación de la pandemia y las medidas a tomar, y sobre todo, la ausencia de un Comité de Expertos compuesto por reconocidos profesionales, independiente y transparente, así como la ausencia de un sistema de evaluación para mejorar la respuesta a brotes de Covid-19 en coincidencia con otros agentes sanitarios”.

Los médicos se detienen en sus últimas declaraciones del pasado jueves, en las que literalmente expresa, sobre el número de contagios de los profesionales sanitarios, que “ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento, evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo”. Como se recordará, España es el país con mayor número de sanitarios infectados de todo el planeta. En la última semana 3.340 sanitarios se han contagiado por Covid-19. Con ellos, ya van 79.771 en total. Según el Consejo, estas declaraciones, realizadas desde el conocimiento de los daños que la pandemia por la Covid-19 ha dejado y está dejando sobre los sanitarios en general y sobre los médicos en particular, “y que nos sitúan a la cabeza de infectados de entre los países de nuestro entorno, no sólo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo a las que nos hemos visto sometidos (ausencia de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, etc.) y de la responsabilidad y vocación con la que miles de compañeros y compañeras están desarrollando su actividad desde el profesionalismo médico y desde la acción colaborativa estrecha con el resto de las profesiones sanitarias”.

El Consejo recuerda que 72 facultativos han fallecido en el ejercicio asistencial desde marzo, cientos luchan a diario por superar las secuelas de la infección y miles siguen luchando para contrarrestar los efectos de la epidemia. Una profesión como ésta, “no se merece” que al mando del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias esté Fernando Simón.