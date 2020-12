Bill Gates, fundador y presidente de Microsoft, ha financiado varias investigaciones para encontrar una vacuna contra la Covid-19, pero se muestra pesimista ante la evolución de la pandemia. “Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores”, advirtió en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.

El millonario y filántropo lamentó el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias para contener el virus: “El pronóstico del IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) muestra más de 200.000 muertes adicionales. Si siguiéramos las reglas, en términos de usar mascarillas y no mezclarnos con otras personas, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes”.

Asimismo, Gates dio detalles sobre su advertencia respecto a la llegada de una pandemia de este tipo: “En general, cuando hice los pronósticos en 2015, hablé de que las muertes podrían ser más altas. Entonces, este virus podría ser más fatal de lo que es. No obtuvimos el peor de los casos. Pero lo que me ha sorprendido es que el impacto económico en Estados Unidos y en todo el mundo ha sido mucho mayor que las previsiones que hice hace cinco años”.

En la entrevista, también criticó al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump y le acusó de entorpecer la transición a la presidencia de Estados Unidos, provocando una “complicación” en la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Además, confirmó que ha hablando con el presidente electo, el demócrata Joe Biden, al que ha agradecido que vaya a “confiar en expertos reales” para afrontar la gestión sanitaria, en vez de “atacar a esos expertos”, en alusión a Trump.