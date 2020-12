Entrevista con Ricardo Ramos Rilova, campeón de España de caza menor con perro

¿Qué edad tienes?

Tengo 32 años

¿De dónde eres?

Soy de un pequeñito pueblo de Burgos llamado Villegas

¿A qué te dedicas?

Soy agricultor

¿Qué es para ti la caza?

Es mi forma de vida. Casi todo el tiempo libre del que dispongo lo dedico a mis perros, a cuidar mis cotos y a entrenar.

¿Dónde sueles cazar?

Suelo cazar en Burgos en diferentes zonas y en el Cerrato palentino.

¿Qué modalidades de caza practicas y cuál es tu preferida?

Practico tanto caza mayor como caza menor, pero es ésta última la que más me gusta y la codorniz y la perdiz al salto mis preferidas.

Ricardo Ramos en el podio ganador con su perra.

¿Cuánto tiempo dedicas a practicar la caza?

Dedico a la caza la mayor parte de mi tiempo libre y eso incluye cuidar de los perros, mantener los cotos…

¿Cuál ha sido tu mejor lance?

Para mí el mejor fue la primera perdiz que conseguí abatir.

¿Cuándo empezaste a competir? ¿Cuál fue tu primera competición y cómo te fue en ella? (aunque fuera a nivel local)

Empecé a competir con 18 años en un campeonato provincial de Burgos junto a dos amigos.

¿Qué sensaciones te provoca participar en un campeonato de España?

Para mí es una mezcla de sueño cumplido y un reconocimiento a tantos años de esfuerzo en fases previas

Hay muchos cazadores que no entienden la caza como un formato de competición, de carreras y tiempos. ¿Qué opinión te merece a ti el formato del campeonato?

Lo campeonatos son muy importantes, hacen que conozcamos gente de toda España y hacen que los que competimos estemos todo el año esperando y preparando estas pruebas. Todas las opiniones son respetables pero el que prueba la competición y tiene facultades acaba enganchándose.

¿Qué es lo mejor de esta competición?

Lo mejor son los amigos que haces y las buenas experiencias que vas viviendo año tras año

¿Y lo peor?

Al ser un deporte en el que te lo juegas todo en un día en muchas ocasiones el esfuerzo de todo un año se va al traste en una sola mañana.

¿Con qué perro cazas?

Cazo con dos perras, una setter inglesa y otra cruzada.

¿Lo adiestraste tú?

Sí. A mis dos perras las he adiestrado yo desde cachorritas en mi casa.

¿Cómo te preparas para un campeonato así? ¿Qué entrenamiento practicas?

Suelo salir a correr muy a menudo en carreras populares y también entreno el tiro en diferentes campos de recorridos de caza. Así intento llegar lo mejor posible a la temporada.

¿Qué escopeta utilizas?

Uso una Beretta semiautomática.

¿Qué cartuchos usas?

Suelo variar mucho según las temporadas e incluso los terrenos.

¿Cuál fue tu táctica durante el campeonato? ¿y en la final? ¿La tenías premeditada?

En los campeonatos suelo tener una idea clara, aunque después toca improvisar e ir tomando decisiones nuevas. En Osuna mi idea era ir a cazar conejos porque lo vi más difícil que la perdiz y es una caza que yo casi no practico, pero a mitad de mañana al no llevar casi nada y ver que al resto de cazadores les pasaba lo mismo decidí ir a por las perdices.

¿Algún secreto que tengas al cazar?

La caza no tiene secretos, tiene diferentes formas y lo más importante es ir sabiendo leer los diferentes cazaderos y adaptarte a ellos.

¿Qué percha conseguiste para ser campeón? ¿Cuál fue tu mejor percha durante el campeonato?

En la final conseguí abatir cinco perdices y un conejo. En las fases previas conseguí completar el cupo de las perdices que pusieron, pero el que más me costó fue el campeonato autonómico en la sierra de Ávila por la dificultad y excuses de la caza en ese terreno

¿Qué sentiste al saber que habías ganado el campeonato de España? ¿en qué momento lo supiste y cómo reaccionaste?

No me lo creía. Es algo que has soñado y has visto por televisión durante tanto tiempo, pero nunca crees estar en esa situación. Fue el mejor momento de mi vida.

¿Tu próximo objetivo de competición?

Seguir entrenando y no bajar la guardia durante este 2020 que no tenemos competiciones y afrontar la siguiente final con la misma ilusión y las mismas ganas.

¿Qué crees que aporta este tipo de competiciones a la caza?

El poder considerar a la caza como un deporte. Los competidores damos el 100% de nosotros en estas pruebas.

Cómo campeón de España adquieres cierta fama y un mayor reconocimiento público. ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Cómo llevas la “fama”?

La fama en la caza se lleva exactamente igual que antes, a día de hoy la caza no es tan mediática ni tiene tanta trascendencia.

Al estar más expuestos socialmente, ¿has tenido problemas o enfrentamientos con animalistas o detractores de la caza?

Yo nunca he tenido problemas por ser cazador. Es algo de lo que nunca me escondo y de lo que siempre presumo esté donde esté.

¿Qué modalidad de caza que aún no hayas practicado te gustaría probar?

Por suerte he podido disfrutar de casi todas las modalidades de caza que se practican en España y me considero un afortunado de vivir en Burgos donde la codorniz y la perdiz aún tienen abundancia para seguir disfrutando.

¿Qué futuro ves en la caza?

Veo un problema y es que el nuestro es un colectivo muy desunido. Tenemos que remar todos en un mismo sentido para que la gente que desconoce este mundo vea lo importante que es la caza y la gestión de los ecosistemas que los cazadores llevamos a cabo.

¿Quieres añadir algo más que no hayamos tratado en esta entrevista? Cualquier pensamiento que quieras exponer.

Quiero dar las gracias a La Razón y por dar voz a los cazadores y ayudar así a que la gente vea lo que en realidad es este mundo.