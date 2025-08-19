Los conductores denunciados por superar el límite de velocidad suben al 6,7%

La cifra de conductores denunciados por superar el límite de velocidad sigue al alza y alcanza al 6,7% del millón de vehículos (1.021.303) que pasaron por uno de los 2.793 controles de la Guardia Civil en la última campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo ha informado la DGT este lunes en una nota de prensa en la que hace públicos los resultados de la campaña de velocidad llevada a cabo entre el 4 y 10 de agosto, indica Efe.

En esta campaña, Tráfico ha denunciado a un total de 68.622 conductores por circular más rápido de lo que está permitido, el 6,7% de quienes pasaron por un control, un porcentaje ligeramente superior al del 6,5% de denunciados en la campaña que se realizó en abril con motivo de los desplazamientos por Semana Santa.

Del número de personas denunciadas, 11 de ellas incurrieron además en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía.

Por otro lado, el 53,2% de los conductores demandados circulaban por autopistas y autovías, mientras que el 44,9 % lo hacía por carreteras convencionales y el 1,9% en travesías.

Estos datos continúan la tendencia al alza de las últimas campañas de vigilancia intensiva de la velocidad, uno de los factores de riesgo de los siniestros de tráfico.