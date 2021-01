ANDALUCÍA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ. Cierre perimetral de Añora (Córdoba) y ocho municipios del Campo de Gibraltar.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas del 11 al 25 de enero.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Municipios confinados: sólo se puede cazar dentro del término. Todas las modalidades de caza.

Permitidos los desplazamientos dentro de Andalucía para todas las modalidades de caza mayor y para el control de población de conejos.

Del 11 al 25 de enero, los cazadores andaluces podrán circular en horario nocturno (22:00 a 06:00 h.) para el “desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la ganadería y en la seguridad vial” (art. 5.j. del Decreto de Presidencia 2/2021).

Del 11 al 25 de enero, la restricción de entrada y salida de municipios de las áreas sanitarias Campo de Gibraltar Este y Oeste, y del municipio de Añora (Córdoba) NO SE APLICA para el desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la ganadería y en la seguridad vial (ver Disposición Adicional Única del Decreto de Presidencia 2/2021).

A partir del 17 de enero: se prohíben las concentraciones de más de 4 personas (no convivientes) en cualquier modalidad de caza. (Ver aquí el análisis de cómo afectan a la caza las nuevas restricciones dictadas por la Junta de Andalucía, elaborado por la FAC).

Municipios NO CONFINADOS:

Caza menor: autorizada la movilidad dentro de la provincia, siempre que los desplazamientos no se produzcan a municipios confinados. No se puede acceder a municipios cerrados perimetralmente.

Caza mayor: se permite la movilidad en toda Andalucía para modalidades destinadas al control de sobreabundancia de especies cinegéticas.

Dentro de la misma provincia: se aplicará la normativa cinegética andaluza.

Hacia municipios de la misma provincia que estén confinados o municipios de otras provincias: se aplican las medidas indicadas en la Instrucción de la DG de Medio Natural. Para el desplazamiento se necesita un documento firmado por el titular del coto que acredite la participación del cazador en la jornada concreta, así como una declaración responsable de aceptación del protocolo frente a Covid-19 enviado por el organizador, titular o responsable, para esa acción en esa fecha concreta.

Los cazadores podrán circular en horario nocturno para acudir a actividades cinegéticas de control poblacional por sobreabundancia de especies cinegéticas.

Municipios CONFINADOS:

Caza menor: se permite la caza dentro del término municipal.

Caza mayor: se permite la movilidad en toda la comunidad para modalidades de control de sobreabundancia de especies cinegéticas.

Para salir del municipio confinado a otros municipios de la misma provincia o de otras provincias: se aplican las medidas indicadas en la Instrucción de la DG de Medio Natural. Para el desplazamiento se necesita un documento firmado por el titular del coto que acredite la participación del cazador en la jornada de caza concreta, así como una declaración responsable de aceptación del protocolo frente a Covid-19 enviado por el organizador, titular o responsable, para esa acción en esa fecha concreta.

Los cazadores podrán circular en horario nocturno para acudir a actividades cinegéticas de control poblacional por sobreabundancia de especies cinegéticas.

ARAGÓN

Confinamiento perimetral autonómico y provincial: SÍ, hasta el 31 de enero.

Horario toque de queda: de 23:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios y provincias no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

Permitidos los desplazamientos para el control de poblaciones de conejo, jabalí, corzo, ciervo y cabra montés.

ASTURIAS

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ. Desde el día 12 y hasta el 25 de enero, se ordena el cierre perimetral del concejo de Grado.

Horario toque de queda: de 23:00 a 6:00 horas. Desde el jueves 14 de enero y por 14 días, el inicio del toque de queda se adelanta una hora, por lo que será de 22.00 a 6.00.

Caza declarada actividad esencial: sí, para el caso del confinamiento de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores SÍ pueden salir de estos tres núcleos urbanos confinados para cazar.

CANTABRIA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el día 16 de enero. El Gobierno ya ha advertido de que lo más probable es que se mantenga la restricción después de esa fecha.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 h.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Permitida la movilidad para desplazarse a cazar por toda Cantabria.

No se puede ir a cazar fuera de la autonomía.

CANARIAS

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, La restricción de entrada no será aplicable a aquellos pasajeros que se sometan al control sanitario. Cierre perimetral de la isla de Tenerife.

Horario toque de queda: NO. Hasta el 10 de enero, toque de queda de 01:00 a 06:00 horas. Tenerife, de 22:00 a 06:00 horas. Gran Canaria y Lanzarote, desde el 10 de enero de 23:00 a 06:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Permitidos desplazamientos para cazar por toda la comunidad.

CASTILLA-LA MANCHA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ (con algunos municipios confinados). Confinados todos los municipios de Ciudad Real, salvo desplazamientos justificados.

Horario toque de queda: de 00:00 a 6:00 horas. Ciudad Real: de 22:00 a 07:00 horas.

El toque de queda se adelanta a las diez de la noche y se extiende hasta las siete de la mañana del día siguiente.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios y provincias no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

Declara “actividad necesaria” la caza para el control de la sobreabundancia de poblaciones de jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, gamo, muflón y arruí, así como para conejo (exclusivamente en municipios de la comarca de emergencia cinegética por Resolución de 17/04/2020).

Se permite la ENTRADA a Castilla-La Mancha para practicar la caza en los terrenos cinegéticos que cuenten con autorización expresa para la gestión de estas especies cinegéticas con riesgo de sobreabundancia.

Se necesitará tener un justificante del titular cinegético u organizador de la cacería en el que se indique la fecha de la cacería y el terreno cinegético en el que se celebra.

Solo podrán desplazarse a CLM o desde CLM por esta causa la persona o personas que participan en la cacería, sin acompañantes.

Ciudad Real, desde el 14 de enero :

Se puede entrar y salir de municipios confinados para practicar la actividad cinegética de carácter profesional, esto es, acreditando el cumplimiento de una obligación laboral, profesional o empresarial.

Se puede salir y entrar de municipios confinados para practicar la actividad cinegética declarada necesaria en la gestión del medio natural, siempre que tenga un justificante del titular cinegético u organizador de la cacería, y solo podrá desplazarse por esta causa la/s persona/s que participan en la cacería, sin acompañantes.

Se deben cumplir todos los protocolos de seguridad dictados por la autoridad sanitaria.

Situación de la actividad cinegética en CLM del 14 al 20 de enero :

Los cazadores de otras regiones y extranjeros que vengan a cazar a CLM: podrán cazar todas las modalidades de caza mayor y conejo (esta última en CECT). Deben portar documento acreditativo. Sólo podrán entrar en CLM cazadores de zonas que permitan la salida.

Cazadores locales de CLM que cacen dentro de la región en su mismo término municipal: no hay limitación para la caza en todas las modalidades y especies, conforme a su POC. No necesitan documento acreditativo de desplazamiento por caza.

Cazadores de CLM provinciales o regionales que cacen en la región fuera de sus términos municipales:

No residentes en la provincia de Ciudad Real: los residentes en municipios que no están cerrados perimetralmente (fase 1 o 2), pueden desplazarse a otros municipios para cualquier modalidad de caza. Si se desplazan a Ciudad Real sólo lo podrán hacer para caza mayor o conejo en CECT. Deben portar documento acreditativo. (De esta forma, un cazador de Cuenca, puede ir a Guadalajara, Toledo o Albacete a cazar cualquier modalidad y especie. A Ciudad Real sólo podría ir a modalidades de caza mayor y a conejo en municipios afectados por la declaración de emergencia cinegética -CECT-).

Residentes en municipios de la provincia de Ciudad Real (fase 3): pueden desplazarse a otros municipios de Ciudad Real o de CLM únicamente para modalidades de caza mayor y conejo para CECT. Deben portar justificante del titular cinegético u organizador de la cacería. (Un cazador de Ciudad Real podrá ir a otros municipios de su provincia o del resto de CLM a modalidades de caza mayor o conejo en CECT).

Cazadores de CLM que salgan a cazar a otras regiones: podrán desplazarse a CCAA que permitan la entrada y en las modalidades y especies que se autoricen.

CASTILLA Y LEÓN

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ. Cierre perimetral provincial a partir de las 20.00 horas del sábado 16 de enero.

Horario toque de queda: 20:00 a 6:00 h., a partir del 16 de enero.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios y provincias no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

La limitación de cierre perimetral y de territorios de Castilla y León no se aplica para todas las modalidades de caza practicadas sobre especies cinegéticas causantes de daños: jabalí, ciervo, conejo y corzo, tanto para el ejercicio de la caza en las modalidades aprobadas en el plan cinegético como para la realización de acciones de control poblacional.

No se aplica la limitación de horario nocturno para la modalidad de espera/aguardo nocturno al jabalí (siempre que esta modalidad figure en la resolución del PC y su titular haya comunicado a Medio Ambiente).

No se aplica la limitación de cierre perimetral y de territorios de Castilla y León para todas las acciones de control poblacional de jabalí, ciervo, conejo y corzo (siempre que se estén autorizadas por Medio Ambiente).

Se necesita acreditación firmada por el titular cinegético, representante legal o arrendatario del coto de caza.

CATALUÑA

Confinamiento perimetral: Sí. Cierre perimetral durante diez días de todos los municipios a partir del día 7 de enero. Cierre perimetral de las comarcas de Cerdanya y el Ripollès.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Permitidos los desplazamientos por municipios y provincias no confinados con las siguientes SALVEDADES: caza individual y colectiva (menor y mayor) se pueden practicar libremente por el territorio de Cataluña durante la semana (lunes a jueves). Durante el fin de semana sólo en el municipio de residencia y en el limítrofe, sin perjuicio de las limitaciones del “toque de queda” (horario nocturno). Las batidas y otras actuaciones con autorización excepcional de caza por daños (incluyendo las actuaciones nocturnas) se pueden hacer tanto durante la semana como durante el fin de semana, sin restricciones de movilidad dentro de Cataluña. Las actuaciones ordinarias sobre el jabalí se puedan practicar sin restricciones con una comunicación sencilla hecha con 24 horas de antelación.

En relación con las últimas medidas tomadas por parte de la Generalidad de Cataluña el 22 de diciembre, relativas al cierre perimetral del Ripollès y la Cerdanya, indicar que:

Tendrán derecho a cazar los cazadores locales y las personas que vuelvan o sean en la comarca porque tengan el derecho a entrar por la razón que sea. Pero no se les aplicará el sistema previsto para las batidas al resto de Cataluña y no podrán ir los cazadores sin residencia en estas comarcas.

La vigencia del cierre perimetral es de 15 días. Durará hasta Reyes, y después, el 8 de enero, se revisará.

Se trata de un cierre perimetral, no habilita a las personas a las segundas residencias.

Del 7 al 17 de enero de 2021, la práctica de la caza menor en Cataluña queda restringida al ámbito municipal y municipios limítrofes, del municipio de residencia habitual.

Autorizada la caza menor individual del conejo, para cazadores no residentes en la zona confinada, en el caso de actuaciones excepcionales por daños a la agricultura (condiciones y aclaraciones de la FCC, aquí) en varias zonas del Urgell, Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera y Garrigues (Lleida).

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

Confinamiento perimetral: SÍ, al menos hasta el 31 de enero.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética: permitidos los desplazamientos para cazar por todo el territorio.

COMUNIDAD DE MADRID

Confinamiento perimetral autonómico: NO. Confinadas diversas zonas básicas de salud y localidades.

Horario toque de queda: de 23:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

Los cazadores que residen en zonas no confinadas y cacen fuera de la Comunidad de Madrid, deberán contar con un certificado oficial cumplimentado y firmado por el titular del terreno cinegético u organizador de la cacería, otorgado por sobreabundancia de especies cinegéticas, o sobre especies causantes de daños. Si en las comunidades destino, la caza es considerada esencial o necesaria, como sucede en Castilla-La Mancha o Castilla y León, bien por sobreabundancia de especies cinegéticas o por daños causados por las mismas, el cazador madrileño podrá salir y entrar de Madrid, siempre y cuando, tal y como se marca en la normativa, realice la actividad cinegética por situación de necesidad debidamente acreditada

COMUNIDAD VALENCIANA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el 31 de enero. Cierre perimetral de 26 municipios a partir de las 00.00 horas del día 7 de enero hasta las 23.59 horas del 20 de enero de 2021.

Horario toque de queda: a partir del 7 de enero, de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios y provincias no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores con residencia habitual en estos municipios confinados solo podrán cazar dentro de su término municipal y no podrán salir de él para cazar en otras localidades. Del mismo modo, un cazador de otra localidad tampoco puede entrar en el municipio confinado para cazar en éste. También está decretado el cierre cautelar de centros deportivos como campos de tiro.

EXTREMADURA

Confinamiento municipal de todas las localidades de la región, hasta las 24:00 h. del 20 de enero.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Al no estar la comunidad confinada, los cazadores extremeños -de zonas no confinadas- pueden desplazarse a cazar a cualquier punto de España no confinado.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

Desde el 14 al 20 de enero: se prohíbe la entrada de cazadores ajenos al municipio y la salida de cazadores para practicar la caza en otros municipios y se “desaconsejan” los desplazamientos. No existe una prohibición expresa de la actividad cinegética. Los cazadores residentes podrán practicarla en su municipio de residencia. Se pueden realizar desplazamientos desde municipios aislados perimetralmente a otros para practicar la actividad cinegética de carácter profesional, esto es, si la persona que se desplace acredita el cumplimiento de una obligación laboral, profesional o empresarial. Además, si se trata de cazadores procedentes de otras comunidades o localidades que no tienen restringida la salida para cazar, podrían trasladarse a un municipio extremeño, cazar sin salir de él y después marcharse.

GALICIA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el 1 de febrero. Sí hay confinamiento municipal de varios términos.

Horario toque de queda: 22:00 a 6:00 horas, a partir del 15 de enero.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores podrán entrar y salir de las áreas con restricciones territoriales para acciones colectivas de caza sobre jabalí y/o lobo.

Está permitida la práctica de adiestramiento de perros de caza menor, becadas y zorro, sin restricciones, en el caso del deporte federado, siempre y cuando lo practique un cazador federado en un terreno gestionado por una sociedad de caza federada.

ISLAS BALEARES

Confinamiento perimetral autonómico: NO.

Horario toque de queda: de 00:00 a 6:00 horas. Mallorca e Ibiza de 22:00 a 06:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores no federados sólo pueden cazar dentro del término. Los cazadores federados sí pueden moverse de un municipio a otro.

LA RIOJA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el 31 de enero. Logroño, Lardero y Villamediana confinados a partir del 16 de enero. El Gobierno riojano recomienda el autoconfinamiento de toda la población, especialmente a los mayores de 65 años.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas, hasta el día 31 de enero.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

Permitidas las salidas de Logroño y Arnedo para acudir a cacerías de control de especies de caza mayor, a partir del día 20 de noviembre.

A partir del 16 de enero, en Logroño, Lardero y Villamediana está prohibido desplazarse fuera de estos municipios a otras localidades para llevar a cabo la actividad cinegética de gestión necesaria o esencial.

MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

Confinamiento perimetral: SÍ, hasta el 20 de enero, salvo prórroga.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

NAVARRA

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el 28 de enero, incluido.

Horario toque de queda: de 23:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios no confinados: permitidos desplazamientos para cazar (a zonas no confinadas) por toda la comunidad.

Municipios confinados: los cazadores, residentes, sólo pueden cazar dentro del término.

PAÍS VASCO

Confinamiento perimetral autonómico: SÍ, hasta el 13 de enero. Permitidos los desplazamientos dentro de la provincia en la que se resida.

Horario toque de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO.

Situación de la actividad cinegética:

Municipios confinados: permitida la caza dentro de los límites municipales y permitidos los desplazamientos para cazar en municipios colindantes.

En Vizcaya (con permiso específico de la Diputación) permiten desplazarse por toda la provincia a batidas de jabalí.

Guipúzcoa: declara como “actividad necesaria” la caza de jabalí y corzo en la provincia y, por tanto, permite la movilidad de los cazadores para la caza de estas especies.

Álava: declara la caza del jabalí como “actividad necesaria”, permitiendo la movilidad de los cazadores autorizados (con permiso específico de la Diputación).

REGIÓN DE MURCIA

Confinamiento autonómico: SÍ. Además, hay confinamiento perimetral de Murcia, Cartagena y Lorca, y de varios municipios.

Horario toque de queda: desde el 9 de enero, de 22:00 a 6:00 horas.

Caza declarada actividad esencial: NO. Aunque la Consejería de Salud de la CARM sí interpreta como esencial las acciones de caza para el control de daños causados por sobrepoblación de especies cinegéticas.

Situación de la actividad cinegética:

Sólo puede practicarse dentro de los límites municipales. Todas las modalidades.

Desde el 23 de noviembre quedan permitidos los desplazamientos entre municipios y la entrada y salida de la Región de Murcia para la realización de las modalidades de caza que controlen la sobreabundancia de conejo, jabalí, cabra montés, ciervo, muflón y arruí en terrenos cinegéticos. De igual forma, se podrá realizar el control de estas especies en terrenos no cinegéticos previa autorización del Cuerpo de Agentes Medioambientales.

Desde el sábado 9 de enero, en los municipios de: Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Abanilla, Fortuna, Ricote, Jumilla, Moratalla, La Unión, Lorquí, Mula, Villanueva del Río Segura, Albudeite, Santomera, Yecla, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Cieza y Ceutí, se establecen medidas de confinamiento perimetral municipal.

En los citados municipios, para contribuir a la reducción de daños en la agricultura, ganadería, biodiversidad y seguridad vial, se permiten los desplazamientos entre municipios para la realización de las modalidades de caza que controlen la sobreabundancia de conejo, jabalí, cabra montés, ciervo, muflón y arruí en los terrenos cinegéticos. Aclaraciones de la Federación de Caza de Murcia, aquí.