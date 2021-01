Dabiz Muñoz y su polémica paella madrileña muy comentada en las redes

Un tuit del chef madrileño, Dabiz Muñoz, propietario de los famosos restaurantes DiverXo, StreetXo o GoXo, ha generado mucho debate en las redes sociales. El cocinero publicó una imagen de una paella madrileña que había cocinado con “salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu”.

Paella Madrileña

De salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu !!

🥘❌⭕️🥘🥘 pic.twitter.com/aTBwjrVV1o — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) January 25, 2021

Esta receta no pasó desapercibida en las redes: algunos usuarios le contestaron en tono de reproche por modificar la tradicional paella valenciana y otros sugirieron en tono irónico sus propias recetas innovadoras elaboradas a partir de algún plato clásicas. También, hubo usuarios que lo apoyaron.

Por ejemplo, una usuaria afirmó que el plato de Dabiz Muñoz era “arroz con cosas”, otro afirmó con ironía que iba a innovar en la cocina e iba a hacer unos callos a la valenciana: “Dejad a la gente que innove con la cocina che. Yo me acabo de hacer unos callos a la valenciana. ¡Mel de romer!”.

Arroz con cosas 🤦🏼‍♀️ — Ⓜ️⭕️NTES🅰️🖤🇪🇸🇨🇭✝️ (@VlcFlavia) January 27, 2021

Dejad a la gente que innove con la cocina che. Yo me acabo de hacer unos callos a la valenciana. ¡Mel de romer! pic.twitter.com/m5HJJb52NU — Raul Anton (@raulantoncom) January 25, 2021

Otro usuario afirmó, también con ironía, que esta paella es madrileña porque “el arroz es de los arrozales de Getafe y los salmonetes pescados en el Manzanares”. También, hubo quien dijo que hay “una obsesión por destrozar platos” y que parece una “competición mundial por ver quien lo hace peor”.

Madrileña porque el Arroz es de los arrozales de Getafe y los salmonetes pescados en el Manzanares — AsturChe 🦇 🔻 (@asturche) January 26, 2021

Estáis obsesionado con destrozar este plato. Parece que haya una competición mundial para ver quien lo hace peor. — ຖ໐ຟคຖ tēຖk ⏭ (@nowan_tenk) January 26, 2021

También hubo quien salió en defensa de la receta del chef madrileño: “Bueno Dabiz, está claro que muchos no han pillado el concepto, la idea y la creatividad. A mí me parece de lujo. Y olé por el marketing. Te mereces estar ahí por prestigioso chef inteligente”. Otro tuitero afirmó que se la comería “hasta para desayunar”: “Si me inhabilitan como valenciano, lo asumiré”.

Bueno Dabiz, está claro que muchos no han pillado el concepto, la idea y la creatividad. A mí me parece de lujo. Y olé por el marketing. Te mereces estar ahí por prestigioso chef inteligente. 👏👏👏 — Lourdes (@Lourdes51919754) January 27, 2021

Pues si me inhabilitan com valenciano, lo asumiré. Pero yo me la zampaba hasta para desayunar. — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) January 26, 2021

Dabiz Muñoz responde a los críticos

Parece que los comentarios no gustaron mucho al chef. Tras el debate producido en las redes tras su paella madrileña, afirmó que “el nivel de inteligencia media de Twitter” es pensar que sirven paellas en DiverXo.

Nivel de inteligencia media de Twitter:

La gente pensando que servimos paellas en Diver❌⭕️.

Fin de la cita. — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) January 25, 2021

Su tuit también fue criticado por una usuaria de Twitter, que le recordó que el mismo había anunciado en una publicación de Instagram que sí incluirá la paella dentro de la carta de sus restaurante.

Pronto paellas ❌⭕️. Fin de la cita pic.twitter.com/peyjiAXLWN — PiPeR (@Patricia_dcr) January 26, 2021

Se incluya o no la paella dentro de la carta de DiverXo, lo cierto es que la novedosa receta de Dabiz Muñoz ha recibido numerosas críticas por alejarse de lo que sería la paella valenciana tradicional.