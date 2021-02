EXO-CD24, el fármaco israelí que asegura curar el coronavirus en pacientes graves en 5 días

Un nuevo tratamiento para el coronavirus que se está desarrollando en el Centro Médico Ichilov de Tel Aviv en Israel ha completado con éxito los ensayos de fase 1 y parece haber ayudado a numerosos casos moderados a graves de covid-19 a recuperarse rápidamente de la enfermedad, anunciaron autoridades del hospital israelí en un comunicado que recoge El Telégrafo.

EXO-CD24, es el nombre del nuevo medicamento y según informa el hospital, es capaz de curar al 96% de los enfermos más graves. Su descubridor, Nadir Arber, asegura que en los pacientes tratados con este nuevo fármaco se dieron altas médicas entre 3 y 5 días. “Finalizó la fase 1 de la investigación para el medicamento contra el coronavirus. 29 e de 30 pacientes en condición moderada y grave, a quienes se les suministró, recibieron el alta a los tres o cinco días”, señaló el hospital.

Se trata de una fórmula especialmente diseñada para tratar los casos moderados y graves del coronavirus que debe ser aplicado por medio de inhalaciones directas. “EXO-CD24 es una una fórmula innovadora basada en exosomas enriquecidos con CD24, administrados por aspiración directa a los pulmones para erradicar la tormenta de citoquinas producida como resultado de la infección de covid-19″.

Según explican los expertos israelíes que están detrás de estos trabajos la infección por coronavirus tiene dos etapas, una primera que es similar a la gripe y no requiere tratamiento y una segunda que se presenta entre el 5% y el 7% de los pacientes, generalmente con patologías o de grupos de riesgo, y se caracteriza por una hiperactividad del sistema inmunológico. No obstante, para la tormenta de citoquinas, pese a los esfuerzos infinitos, no existe fármaco alguno que haya demostrado ser eficaz contra el coronavirus.

“Incluso si las vacunas cumplen su función, aun si no se producen nuevas mutaciones, de una forma u otra, el coronavirus quedará con nosotros. Con este fin hemos desarrollado un remedio único, el EXO-CD24. Un hecho sin precedentes. Llevó aproximadamente seis meses desde el momento en que se concibió la idea y se inventó la tecnología hasta que se probó por primera vez en seres humanos, en la primera fase clínica”, indicó el profesor Nadir Arber, uno de los médicos e investigadores más destacados del Hospital Ichiilov, quien está a cargo del desarrollo del prometedor fármaco.

“El fármaco se basa en exosomas que son vesículas que se liberan de la membrana celular y se utilizan para la comunicación intercelular. Nosotros enriquecemos los exosomas con proteína 24CD. Esta proteína se expresa en la superficie celular y tiene un papel conocido e importante en la regulación del sistema inmunológico”, explicó la doctora Sheran Shapira, directora del laboratorio del profesor Arber, que es quien lidera la investigación de la proteína CD24, desde hace más de dos décadas.

La televisión estatal israelí informó que se presentará una solicitud ante el Comité de Helsinki en el Ministerio de Salud para continuar los ensayos clínicos.