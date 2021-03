El virus SARS-CoV-2, un mutante en el interior del cuerpo humano

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de covid-19, es un miembro de una familia con 45 especies y decenas de variedades entre ellas. Los virus cambian constantemente debido a mutaciones, algunas persisten en el tiempo y otras desaparecen. Cada una de ellas tiene sus particularidades y comprenderlas es fundamental para anticiparse a los posibles impactos en la salud global. ¿Qué se sabe hasta la fecha? ¿Cómo se contagian? ¿Cuáles son las variantes más infecciosas y por qué? Esto es lo que la comunidad científica sabe hasta la fecha.

–¿Por qué algunas variantes son más contagiosas que otras?

El primer paso en la infección por coronavirus es que el virus ingrese a las células. Para ello, las proteínas de pico –que le dan su forma de corona– en el exterior del virus SARS deben reposicionarse. Los científicos conocen la posición de los estados «inactivo» y «activo» de las proteínas de pico de los virus SARS-CoV-1 (responsable del brote asiático en 2003) y el SARS-CoV- -2, el problema es cómo se mueven de una posición a otra. Recientemente un equipo de científicos, liderados por Mahmoud Moradi, descubrió que ambos virus tienen formas completamente diferentes de cambiar sus proteínas de pico y en diferentes escalas de tiempo. El SARS-CoV-1 se mueve más rápido, se activa y desactiva, lo que no le da tanto tiempo para adherirse a las células porque no es tan estable. El SARS-CoV-2, por otro lado, es estable y está preparado para invadir la célula. El equipo de Moradi también descubrió que hay una región en el extremo de la proteína de pico que se ha ignorado pero que es fundamental para la estabilidad de la proteína. Las mutaciones en esa región podrían afectar la capacidad de transmisión y esto permitiría diseñar terapias que alteren la dinámica y hagan que el estado inactivo dure mucho más tiempo.

–¿Por qué se producen las mutaciones?

Durante el proceso de duplicación del ARN del virus se producen errores. Esto hace que las copias sean similares, pero no exactamente iguales. Estos errores en el ARN viral se denominan mutaciones y aquellos que tengas estas mutaciones se denominan variantes. Las variantes pueden diferir entre sí en apenas una o en muchas mutaciones. Pero no todas las mutaciones tienen el mismo efecto. Cuando una mutación se produce en una única región del ARN de un virus, no necesariamente cambiará los componentes básicos (llamados aminoácidos) del virus, lo que significa que no cambiará la configuración del mismo.

–¿Cuál es la diferencia entre una cepa y una variante?

A veces, las mutaciones provocan un cambio en un componente en particular y esta sí altera las cualidades del virus y nace una nueva cepa. Una cepa es una variante que se construye de manera diferente y, por lo tanto, se comporta de manera diferente a su virus «padre». Y estas diferencias de comportamiento pueden ser sutiles u obvias.

–¿Es normal que se produzcan nuevas cepas o variantes del SARS-CoV-2?

Las mutaciones en los virus, incluido el responsable de la pandemia covid-19 no son nuevas ni inesperadas. De acuerdo con Robert Cyril Bollinger, de la Universidad Johns Hopkins, «todos los virus de ARN mutan con el tiempo, algunos más que otros. Por ejemplo, los virus de la gripe cambian con frecuencia, por lo que los médicos recomiendan que se vacune cada año».

–¿Qué se sabe de las nuevas variantes?

En septiembre de 2020 surgió en el sureste de Inglaterra una variante del SARS-CoV-2, ahora conocida como B.1.1.7, que se convirtió rápidamente en la versión más común del coronavirus en el Reino Unido. Desde entonces cerca del 60% de nuevos casos de covid en el país corresponden a esta variante. También han surgido diferentes variantes en Brasil, California y una, llamada B.1.351, que apareció por primera vez en Suráfrica, puede tener la capacidad de volver a infectar a las personas que se han recuperado de versiones anteriores del coronavirus.

–¿Protegen las vacunas contra estas variantes?

La variante surafricana podría tener una resistencia a algunas de las vacunas contra el coronavirus. Pese a ello sí ofrecería protección contra las consecuencias más graves de la COVID, aún en aquellos infectados con la B.1.351. Pero existe la posibilidad de que pueda reinfectar a algunas personas, con consecuencias leves o moderadas.

–¿En qué se diferencian las nuevas variantes del coronavirus?

En total, explica Bollinger, «hay 17 cambios genéticos en la variante B.1.1.7 de Inglaterra. Existe alguna evidencia preliminar de que esta variante es más contagiosa. Los científicos notaron un aumento de casos en áreas donde apareció la nueva cepa». Las mutaciones en esta variante se adhieren a las células humanas de forma más eficaz.