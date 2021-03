La OMS rechaza exigir un certificado de vacunación para viajar porque creará “más desigualdades”

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha rechazado que los países pretendan pedir a la población un certificado de vacunación frente al Covid-19 para viajar, ya que va a crear “más desigualdades”. En rueda de prensa, Ryan ha recordado que todavía no hay vacunas contra el coronavirus para todo el mundo, por lo que permitir viajar sólo a aquellos que se hayan vacunado va a generar muchas desigualdades en todo el mundo. “Si se toman decisiones sobre lo que pueden hacer las personas que están vacunadas y sobre las que no lo están se puede empeorar la desigualdad social que ya existe, dado que el acceso a las vacunas es desigual y no todo el mundo tiene acceso a ellas”, ha apostillado.

08:25 h

Los conservadores alemanes caen en los sondeos en el primer test electoral de cara a los comicios federales de septiembre, los primeros sin Merkel como candidata

08:24 h

La eficacia de la vacuna Novavax se redujo al 49% al enfrentarse a la cepa de Sudáfrica, según un nuevo estudio publicado en “Nature”

08:15 h

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia avisa que los hospitales «no están preparados para el envejecimiento de la población»

08:00 h Demuestran que las mascarillas de tres capas son más eficaces contra las gotas grandes Científicos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han demostrado ahora que las mascarillas quirúrgicas de tres capas son más eficaces para impedir que las gotas grandes de la tos o el estornudo se atomicen en gotas más pequeñas. Estas grandes gotas de tos pueden penetrar a través de las mascarillas de una y dos capas y atomizarse en gotas mucho más pequeñas, lo cual es especialmente importante porque estas gotas más pequeñas (a menudo llamadas aerosoles) pueden permanecer en el aire durante más tiempo. En su trabajo, publicado en la revista ‘Science Advances’, los investigadores estudiaron mascarillas quirúrgicas de una, dos y tres capas para demostrar este comportamiento.

07:54 h Estonia anuncia confinamiento durante un mes para frenar el avance de la variante británica El Gobierno de Estonia ha anunciado que el país entrará en confinamiento durante un mes para frenar y contener la rápida propagación de la variante británica de la COVID-19. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha anunciado estas nuevas medidas, entre las que se incluyen el cierre de todos los establecimientos excepto los de primera necesidad, y de la restauración, ya que solo se permitirá la comida para llevar. Por otro lado, toda la educación pasará a ser virtual, siendo solo los alumnos con necesidades especiales los que podrán acudir a clases presenciales. Las nuevas restricciones, que entran en vigor este jueves, también prohíben hacer deporte en interiores.

07:45 h Un nuevo estudio realizado por enfermeros confirma que el Covid-19 se transmite por aerosoles de infectados El SARS-CoV-2 se transmite mediante aerosoles que contienen virus viables generados por la persona infectada, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados, según se desprende de un estudio llevado a cabo por el Instituto Español de Investigación Enfermera, dependiente del Consejo General de Enfermería, junto al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Ministerio de Defensa. Así, a través del libro blanco ‘La transmisión del SARS-CoV-2 en aerosol y mecanismos de protección’, ambas instituciones han realizado una extensa revisión documental, que incluye estudios nacionales e internacionales sobre el comportamiento aéreo del virus y las posibilidades de transmisión del mismo.