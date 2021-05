El consejo de Margarita del Val a los vacunados con una sola dosis de AstraZeneca

Cerca de dos millones de personas en España permanecen a la espera tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca. Son aquellos menores de 60 años que son personal de riesgo o pertenecen a actividades esenciales y que siguen sin saber si se les suministrará esa segunda dosis. La Comisión de Salud Pública decidió aguardar a conocer los resultados del estudio sobre la administración de un segundo pinchazo con el suero de Pfizer.

Debido a la incertidumbre, Margarita del Val, viróloga del CSIC, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los que se encuentren en esa situación. En una entrevista en Telemadrid, la científica ha subrayado que “son personas que han tenido la suerte de recibir una primera dosis de la vacuna y, por lo tanto, tienen la suerte de estar mejor que otras personas de su misma edad porque tenían algún tipo de actividad esencial”. “Así que tienen que estar tranquilos, que lo celebren, que no sientan que están abandonados”, ha insistido Del Val.

Asimismo, ha garantizado que se puede esperar el tiempo que ha decidido la Comisión de Salud Pública. “Estaba en los datos que lo avalaban en el ensayo clínico inicial de AstraZeneca y no hay ningún problema si se retrasa la segunda dosis”. “Yo estoy en la misma situación. Yo tengo la vacuna de AstraZeneca, tengo la primera dosis más tarde que los que la recibieron hace ya 12 semanas, pero a mí no me importaría tampoco esperar”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de administrar la pauta con una vacuna diferente, recalcó que lo mejor sería administrar a esas personas el segundo pinchazo del mismo fármaco. “Han salido datos del nivel de efectos secundarios adversos graves, los trombos famosos, y es bajísimo con la segunda dosis”, ha afirmado la viróloga. “Los datos son muy buenos. Hay un caso de trombos por cada millón de personas vacunadas. Eso son poquísimos casos, muchísimo menos que tras la primera dosis”, ha celebrado.