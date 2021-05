La desalentadora respuesta de un epidemiólogo de Harvard sobre cuándo dejaremos la mascarilla en España

Fernando Simón daba ayer la noticia que muchos españoles esperaban. “Es muy probable que en no muchos días se pueda relajar el uso de mascarilla en los exteriores”, en vista de la buena macha de la campaña de vacunación y la situación epidemióloga. Menos de 24 horas después, el profesor de Salud Pública en la Universidad de Harvard Elvis García, ha hecho un llamamiento a la prudencia. “Es algo que se ve venir, pero no podemos dejarnos llevar como en Estados Unidos, que se les ha ido de las manos”, ha comentado en una entrevista en el Programa de Ana Rosa.

El experto asegura que en países como Suiza, donde reside actualmente, “no hace falta llevar mascarilla por la calle”. “Depende mucho de la sociedad en la que estés. En España yo no sé si nos podríamos fiar. Visto lo visto, lo que hemos visto estos fines de semana pasados, no sé si nos podemos fiar de decir: si guardas la distancia por la calle no hace falta que lleves mascarilla”. Elvis García asegura que “en realidad no hace falta” pero hay que tener en cuenta que “si llegas a una calle que esté un poco saturada, te la pones. Y si entras a un lugar también”.

El profesor de universidad reflexiona: “¿De verdad tenemos una sociedad capaz de seguir estas medidas? ¿Nos podemos fiar del vecino de al lado? Entonces yo creo que en España se deja todo el mundo la mascarilla así nos quitamos de problemas”. “No se si nos lían o nos dejamos liar...”, continua su discurso: “Si vemos que al quitar el estado de alarma se forman fiestas y botellones, quizá hay que replantearse la responsabilidad del individuo en la sociedad”.