Llega el nuevo ‘pasaporte Covid’: qué es, cómo funciona y cómo obtenerlo

“Fumata blanca”. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para crear un certificado que facilite la libre circulación dentro de los países miembros durante la pandemia. Finalmente se llamará Certificado COVID digital, en lugar de certificado verde digital, aunque todo el mundo lo conocerá como ‘pasaporte Covid’. Las restricciones para los viajeros con el documento y el precio de las pruebas PCR han sido los principales temas de debate que han retrasado el acuerdo.

¿Qué es?

Se trata de un documento que acredita que un viajero está vacunado contra el coronavirus, tiene anticuerpos o cuenta con una prueba de diagnóstico negativa. El certificado, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, será multilingüe, gratuito y los ciudadanos podrán elegir entre el formato físico o digital. Independientemente del soporte, el documento contiene un código QR firmado digitalmente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el Certificado Covid de la UE “respeta plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluida la protección de los datos personales”. El documento incluye el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión, información relevante sobre la vacuna o prueba, así como un identificador único para cada certificado.

¿Qué ventajas ofrece?

No todo el monte es orégano. Tener el ‘pasaporte Covid’ no exime a los viajeros de cumplir las restricciones del lugar de destino, como realizar una cuarentena o una nueva prueba PCR al aterrizar. No obstante, los Estados miembros se abstendrán de poner restricciones de viaje adicionales a los titulares del certificado. Solo pueden imponerlas si son “necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública”.

¿Quién puede obtenerlo?

Mucho se ha debatido sobre si el ‘pasaporte Covid’ era discriminatorio. No obstante, el certificado estará disponible para todos los europeos, vacunados y no vacunados. Esto significa la entrada en vigor de tres tipos de documentos para viajar: el certificado de vacunación para quienes han recibido las dos dosis correspondientes, el certificado de prueba (NAAT, PCR o antígenos) y certificado para las personas que se han recuperado del Covid-19.

En el caso de las vacunas, el documento certifica la vacunación con los fármacos validados por la Agencia Europea de Medicamentyos (EMA), que actualmente son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen. También podrán acceder al certificado los ciudadanos que hayan sido vacunados con otros viales, como los de Sputnik V y Sinopharm que se suministran en Hungría. Eso sí, cada Estado podrá decidir si la imunización es válida o no para entrar en el país.

Test más baratos, pero no gratuitos

El acuerdo, que todavía tiene que ser validado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, también contempla el uso de 100 millones de euros adicionales para apoyar a los países a proporcionar pruebas de diagnóstico de coronavirus asequibles. Tendrán prioridad los test destinados a personas que crucen habitualmente la frontera por motivos laborales, sanitarios o educativos.