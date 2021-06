Los periodistas replican a Simón por criticar su independencia en la pandemia

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Informadores de la Salud (ANIS) han hecho público su malestar con el Ministerio de Sanidad por poner en duda la independencia en algunos aspectos de su trabajo durante la pandemia de Covid-19.

Como se recordará, el pasado lunes, Fernando Simón. director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del departamento que dirige Carolina Darias arremetió contra los periodistas, al asegurar que el tema de las segundas dosis se ha utilizado de muchas maneras. Se ha utilizado por parte de los grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y en otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pueden tener o no una posición editorial determinada, pueden tener un interés u otro, pueden incluso tener patrocinadores determinados. Yo no sé cuáles son de cada uno ni entro en esa historia, pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes, y eso no favorece el que la población normal tenga una capacidad de tomar una decisión clara”.

Simón aludía así a la apuesta mayoritaria que están haciendo los ciudadanos ya vacunados con AstraZeneca por completar la pauta de inmunización con el suero de la misma compañía. En un comunicado conjunto, FAPE y Anis recuerdan a Sanidad que “en esta pandemia, miles de periodistas, informadores, comunicadores de todos los medios informativos, departamentos de comunicación e instituciones están realizando una labor impecable, objetiva y profesional, trabajando por dar la mejor información a la población. Y no es nada fácil”.

En su comunicado, añaden que “muchos de esos comunicadores -periodistas, presentadores y comentaristas- se han enfrentado a informar por primera vez sobre salud y ciencia, y han tenido que hacerlo bajo una enorme responsabilidad y presión de una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos años”. FAPE y ANIS aprovechan para transmitir todo su apoyo y reconocimiento “a todos, sin excepción”, y concluyen con este mensaje: “El gran trabajo que están realizando los medios de comunicación, y todos los comunicadores, nos une y enorgullece”.

Fernando Simón ya ha sido muy criticado durante esta pandemia por colectivos profesionales como el de los médicos y el de la enfermería, que han llegado a pedir su dimisión.