El genoma del coronavirus demostraría que salió de un laboratorio

La secuenciación del genoma del coronavirus sugiere fuertemente que el virus fue generado dentro de un laboratorio chino. Así lo asegura un ensayo realizado publicado en el diario The Wall Street Journal, realizado por dos expertos estadounidenses, los doctores Stephen Quay, CEO de la compañía biofarmacéutica Atossa Therapeutics, y Richard Muller, profesor de física en la Universidad de Berkeley (California).

Los expertos se basan en que el nuevo coronavirus contiene un segmento llamado CGG-CGG, que se considera raro incluso en experimentos en los que los investigadores manipulan el virus. Y lo que es aún más revelador: esta combinación nunca se ha encontrado de forma natural en ningún otro tipo de coronavirus, incluidos el SARS y el MERS.

“Un virus simplemente no puede recoger una secuencia de otro virus si esa secuencia no está presente en ningún otro virus”, escribieron Quay y Muller. “La combinación CGG-CGG nunca se ha encontrado de forma natural. Eso significa que el método común de los virus para captar nuevas habilidades, llamado recombinación, no puede aplicar aquí”, remarcan.

Los investigadores concluyen: “Sí, podría haber sucedido al azar, a través de mutaciones. Pero, ¿cree usted eso? Como mínimo, este hecho (que el coronavirus, con todas sus posibilidades aleatorias, tomó la rara y antinatural combinación utilizada por los investigadores humanos) implica que la teoría principal para el origen del coronavirus debe ser el escape de laboratorio”.

El trabajo se produce después de que un estudio publicado la semana pasada afirmara que científicos chinos crearon la Covid-19 en el laboratorio de Wuhan y después trataron de ocultar sus huellas para que pareciera que había evolucionado de forma natural a partir de los murciélagos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los servicios de Inteligencia de EE UU que entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la Covid-19 en un plazo de 90 días.. “Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

El anuncio llegó un día después de que Estados Unidos pidiera a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudios “independientes y transparentes” del origen del coronavirus causante de la Covid-19.

Estados Unidos manifestó ya en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia, y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a esa misión de la OMS.

Los expertos indicaron entonces, tras cuatro semanas de trabajo en China, que la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus era que se había transmitido al ser humano desde animales salvajes vía una o más especies que actuaron como intermediarias.