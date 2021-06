Sanidad deja en manos de las comunidades las restricciones en hostelería y ocio nocturno

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha tenido más remedio que dar un paso atrás. Tras el varapalo de la Audiencia Nacional a las restricciones que impuso hace una semana en hostelería y ocio nocturno, debate con las comunidades otro borrador en el que ya no impone, tan solo recomienda.

En el pleno del Consejo Interterritorial de esta tarde se aprobará otro documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se autoriza la apertura de los locales de ocio nocturno “en función de la evolución de los datos epidemiológicos” y de acuerdo con las recomendaciones del documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19″. En cuanto al horario, estipula que el cierre será como máximo a las 2.00 de la madrugada, pero aclara que se podrá ampliar en función de los datos epidemiológicos. En la práctica, quiere decir que será cada gobierno autonómico el que imponga sus propios límites.

Respecto a las medidas en la hostelería, Sanidad elimina por completo los ratios de aforo y número máximo de comensales y distancias entre las mesas que había aprobado hace tan solo una semana atrás.

Por la mañana, Darias, en la sesión de control al Gobierno, ya avisó que tras el varapalo judicial darían un paso atrás: “Nosotros hemos estado luchando contra el virus de la mano de las comunidades autónomas, con la cogobernanza, con aciertos y errores, claro que sí. No me importa dar pasos atrás. El consenso no es fácil”.

La Propuesta que se debatirá esta tarde con las autonomías tras el plante de varias comunidades, como Madrid, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, Cataluña o Andalucía contra lo decidido la pasada semana por el ministerio de Carolina Darias supone una eliminación de las restricciones a la hostelería y una flexibilización total de lo previsto sobre el ocio nocturno. De hecho, va más allá, incluso, del anterior borrador y que ponía cierto coto a las discotecas. Antes se proponía tan sólo permitir su apertura en niveles de alerta 1 y 2 y establecer su horario de apertura hasta las 2:00 h. con posibilidad de ampliación a las 3:00 h. Ahora la decisión será de las comunidades, a su entera elección, según la incidencia. Y en cualquier nivel de alerta, ya que ahora no se especifica en cuáles.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que apoyará el documento del Ministerio de Sanidad sobre nuevas restricciones al ocio nocturno y la hostelería si tienen “carácter de recomendación”, ya que “no tiene sentido ser más restrictivo” cuando los datos de covid están “en clara tendencia descendente”. Así lo ha manifestado respecto a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, después de que la Audiencia Nacional suspendiera de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos multitudinarios publicadas el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Aunque oficialmente no está recibido el documento que quiere plantear el Ministerio” sobre estas nuevas restricciones, en el último Consejo la Comunidad de Madrid dijo “bien claro que, fruto de la tendencia descendente clara que muestran los datos epidemiológicos” en contagios y hospitalizaciones “no tenía sentido ser más restrictivo con las medidas de actividad social y económica en la región”, ha dicho el consejero tras visitar el Hospital Gregorio Marañón