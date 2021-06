Se hace viral el ostentoso regalo de una madre a su hija por acabar la EBAU: “Su primer ‘Luisvi’”

Nuria Pajares es una influencer con más de 1,8 millones de seguidores en Tik Tok y se ha hecho viral por un vídeo publicado en su perfil hace un día en el que regala un lujoso bolso de una conocida marca a su hija, Mery, por haber acabado la Selectividad. El vídeo se ha viralizado, precisamente, por el ostentoso regalo de la madre por haber acabado la EBAU y muchos usuarios han criticado este hecho en redes sociales.

Madre e hija aparecen en el mencionado vídeo subidas en un coche, mientras Nuria, la madre, toma primero la palabra: “Acabo de recoger a María, hoy ha sido su último examen de la ‘sele’”, dice. “Los exámenes de la ‘sele’ le han ido super bien, estoy super orgullosa de mi niña, más contenta, feliz y orgullosa como madre no puedo estar”, añade.

Por este motivo, decidió hacerle un regalo: “Le he pedido el móvil porque dentro del móvil le acabo de enviar un mensaje, que le he dicho que no podía verlo”, explica. “Y quiero que ahora lo vea porque le he enviado un mensaje con una captura de un regalito que le voy a hacer”, concluye.

En ese instante, la madre le pasa el móvil a su hija quien, con cara de intriga, mira el mensaje en el que está su regalo: “Tengo miedo”, dice Mery. Al ver el regalo, se emociona y rompe a llorar. Tras esto, su madre le abraza, le dice que se merece todo y le pide que lo enseñe a la cámara que les graba: “Es que le hacía mucha ‘ilu’”, apunta la madre.

Inmediatamente, la hija enseña a la cámara una captura de pantalla del bolso de la lujosa marca Louis Vuitton que le ha regalado: “Su primer ‘Luisvi’”, dice la madre. El vídeo se ha viralizado en redes, desatando por un lado una ola de críticas y por otro una ola de memes y bromas por el mencionado regalo y la reacción de la joven.

