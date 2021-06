El síntoma de la Covid-19 que sólo padecen las personas vacunadas

Salud

Aunque los síntomas más habituales de la Covid-19 son la de pérdida del olfato (anosmia), tos, fiebre, dolores de cabeza y fatiga, un estudio del King’s College de Londres difundido por la aplicación ZOE COVID, ha desvelado una nueva señal de contagio que es más común en las personas vacunadas: estornudar más de lo habitual.

Los responsables de la investigación recuerdan que a pesar de haber recibido la vacuna contra el coronavirus es posible contraer la enfermedad y que las personas vacunadas experimentan los mismos tipos de síntomas que las personas no vacunadas, pero su enfermedad es más leve y más breve.

“Curiosamente, nuestros datos muestran que las personas que habían sido vacunadas y luego dieron positivo por Covid-19 eran más propensas a reportar estornudos como síntoma en comparación con aquellas que no tenían un pinchazo”, recalcan los expertos. Esto sugiere que estornudar mucho sin explicación después de haber sido vacunado podría ser un signo de la enfermedad.

No obstante, señalan que el vínculo entre estornudos y Covid-19 no es muy fuerte, por lo que debe mantenerse alerta a los otros síntomas conocidos de la enfermedad, se haya recibido la vacuna o no.

Los científicos que han trabajado en el estudio recomiendan que en caso de estornudar con más frecuencia de lo normal tras haber sido inoculado con alguno de los sueros, hacerse una prueba diagnóstica y aislarse hasta obtener el resultado de la misma.

Dado que estornudar es una forma clave de propagación de virus, es necesario cubrirse con un pañuelo de papel o la parte interior del codo para minimizar la propagación de las gotitas. También hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca hasta lavarse las manos.