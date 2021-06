Simón: “Es esperable y no se pueden plantear muchas alternativas”

El macrobrote de Mallorca ha producido más de 900 casos y se espera que los contagios vinculados a él sigan aumentando. Episodios como éste, de jóvenes que celebran el final de las clases, y la relajación de medidas, han provocado que la incidencia haya subido. Según el último balance del Ministerio de Sanidad la incidencia acumulada a 14 días vuelve a estar en los 100 casos por cada 100.000 habitantes, cinco puntos más que el viernes.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, apuntó que se debe al aumento de la transmisión entre los no vacunados, los menores de 40 años. Pero, como no son un colectivo de riesgo (la edad es el principal factor para desarrollar cuadros graves de Covid), tanto la ocupación hospitalaria como la letalidad siguen en descenso. Tampoco cree Simón que este macrobrote de Mallorca vaya a tener un impacto notable en estos indicadores.

El epidemiólogo ha reconocido que a partir del grupo de los 40 años la transmisión está subiendo ligeramente, pero descarta tomar medidas adicionales más allá de la inmunización de todas las personas. “Sobre si se van a hacer acciones concretas en estos grupos de edad, la primera es conseguir vacunarlos a todos, eso es lo que nos va a sacar de la pandemia. Luego, hay que mantener las medidas. Se ha empezado a dejar de utilizar la mascarilla en exteriores, pero debemos ser conscientes de que en interiores hay que tener mucho cuidado, sobre todo, entre los que no han recibido la vacuna”. “No vamos a inventar nada nuevo, ahora tenemos un arma clara, la inmunización”, ha advertido.

Fernando Simón también quiso salir en defensa de los jóvenes que han protagonizado al macrobrote de Mallorca y que ya suma más de 1.000 poristivos. “Es esperable que al final de los cursos académicos haya más interacción, y más después de un año y medio de pandemia, No podemos pensar que esto no iba a pasar. Es lo esperable y no se pueden plantear muchas alternativas”, concluyó.

A día de hoy, Sanidad tiene identificados a 5.126 viajeros vinculados a este super evento contagiador. Ya han regresado a sus comunidades 4.464 y otros 467 lo tienen previsto. En total se han identificado 1.167 positivos, la mayoría en el lugar de la transmisión (concierto) y pocos secundarios. Además otras 4.796 personas se encuentran en cuarentena. No está teniendo un impacto enorme en la incidencia global pero sí representan un porcentaje del 2,5% de los casos de los últimos 14 días y el 5% de los casos de los últimos siete días.Son datos importantes que nos dan ese toque de atención”, ,reconoció el director del CCAES.

Ante el aumeto de la incidencia en los grupos de jóvenes no vacunados, algunas comunidades se plantean abrir del todo los grupos de vacunación, una estrategia ya prevista y aprobada por Sanidad, recordó por su parte la secretaria de Estado de Salud, Silvia Calzón. “Lo ideal es que se siga el orden por edad, pero ya se pueden solapar los grupos por razones organizativas, Esta semana llegarán 6 millones de vacunas y lo importante es que se aprovechen todas las citas”, incidió