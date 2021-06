¿Cuánto dinero hay que gastarse en el regalo de boda?

Miles de bodas tuvieron que posponerse por motivos sanitarios durante la pandemia. Muchas parejas decidieron aplazar la celebración de su compromiso ante las restricciones y los límites de aforo que impedían disfrutar de un día tan único y especial rodeado de familiares y amigos. Ahora, con la pandemia más controlada gracias a la campaña de vacunación, comienzan a acumularse los enlaces de las parejas que decidieron atrasar su boda y las que se han comprometido durante este año.

Los novios no son las únicas personas con dudas ante una boda. Los invitados también tienen que preparar el traje o vestido, ponerse de acuerdo con otros asistentes para no coincidir y, sobre todo, hacer frente a un tema tabú en cualquier enlace, el regalo de boda. Es un detalle que se da por hecho y que en la mayoría de ocasiones no se sabe muy bien cómo abordar. Algunos son partidarios de regalar viajes, experiencias o, incluso, electrodomésticos, mientras que otros son más prácticos y preguntan a la pareja qué es lo que necesitan. En cambio, hay un selecto grupo que no se complica y decide regalar dinero. Ahora bien, una duda sobrevuela las cabezas de todos ellos: ¿cuánto hay que gastarse en el regalo de boda?

Hay una regla no escrita que dice que el detalle debe cubrir, al menos, el coste del cubierto, pero ese dato solo lo saben los novios. En España, el coste medio de una boda se sitúa en los 20.500€ y el número de invitados medio se sitúa en los 130, según el Libro Imprescindible de las Bodas, por lo que cada invitado tendría que dar un regalo valorado en 157 euros para “pagar” el coste del menú. El problema es que no todas las bodas se celebran en el mismo salón ni cuentan con el mismo catering. Desde Bodas.net recomiendan consultar el lugar donde se va a realizar el banquete para tener más detalles sobre el precio del cubierto y no quedar como un tacaño por puro desconocimiento.

Dinero, viajes, menaje del hogar... ¿qué regalo es mejor para una boda?

Una vez se ha calculado el presupuesto, llega el momento de decidir qué regalo dar a los novios. La solución fácil es meter el dinero en un sobre y entregárselo directamente, pero es algo frío y no deja un recuerdo.

Puede no ser un detalle bonito, pero es el más popular y el que más agradecen los novios, ya que 8 de cada 10 parejas afirma que prefiere recibir dinero antes que cualquier otro regalo en su boda, según una encuesta realizada por Bodas.net. Además, el 75% de las parejas asegura haber recbido dinero en efectivo el día del enlace. Otros detalles, como los muebles, no son muy bien recibidos, ya que apenas el 1% de las parejas los coloca como su regalo favorito.