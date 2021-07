Cesar Carballo: “Empiezan a subir las hospitalizaciones, hay que vacunar a toda la población de riesgo”

La Covid-19 avanza sin control por todo el país, con algunas comunidades autónomas registrando otra vez cifras muy alarmantes de contagios. El doctor César Carballo, adjunto de Urgencias del hospital Ramón y Cajal, apunta que la quinta ola ya está aquí aunque es diferente y viene con menos hospitalizados que las anteriores. “Se nota claramente que las vacunas funcionan, pero el problema es que a nivel de contagios volvemos a estar en una transmisión muy por encima de la que nos gustaría”, indica en declaraciones al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3.

Cree que ahora mismo existe un problema con las más de 300.000 personas por encima de los 60 años que todavía no se han vacunado y están en riesgo. “Cuando los jóvenes vuelven a casa están con los mayores. Eso es un gran problema porque sabemos que la variante Delta es mucho más transmisible que la británica”, mantiene.

El facultativo considera que los datos disparados de la incidencia se deben que queremos desescalar muy rápido. “Esto ya pasó el verano pasado con un mensaje de salgan y disfruten del verano. Hace dos meses ya había predicciones de que en julio iba a haber un quinta ola”, recuerda Carballo.

Pese a que la tendencia es a la baja ya empiezan a subir las hospitalizaciones, según mantiene el doctor. “Si no hay nada raro, es muy probable que el sistema sanitario aguante, pero es muy importante vacunar a la gente de riesgo por encima de 60 años porque hay muchos que siguen con una dosis. Hay un 35% de gente vacunada con una sola dosis.”, recuerda.

Pone de relieve que con la vacuna en el periodo infectivo se reduce muchos días. “El problema es que no sabemos el porcentaje de gente que no se ha vacunado o no se quiere vacunar y ese va a ir creciendo conforme disminuya la edad”. Considera que será difícil vacunar a la población joven durante el verano. “En julio y agosto va a ser complicado porque estamos en periodo de vacaciones y es difícil que estén con dos pautas toda la gente. Perdimos la oportunidad de haberlo hecho en junio que estaban en el colegio y las universidades y ahí hubiera sido más fácil”.