Viajar con perros en el coche: la mitad no lo hace bien

El 47 % de los dueños de mascotas no sabe cómo debe llevarlas en su vehículo en los desplazamientos, lo que puede generar riesgos. Y es que la norma de tráfico no especifica de forma clara cuál debe ser el sistema de retención o de protección del animal, tan solo indica que no debe interferir con el conductor.

El número de hogares que tienen una mascota aumenta, así como los desplazamientos, y para saber más de los hábitos de estos usuarios frente a los cuidados que deben tener, incluyendo la seguridad vial, el RACE ha realizado una encuesta a 1.344 dueños de perros o gatos durante los meses de junio y julio de 2021.

La sujeción de las mascotas no sólo está destinada a garantizar la seguridad del animal sino también la de los pasajeros, tanto ante frenazos bruscos como accidentes.

En el caso de un choque frontal a unos 50 km/h, las mascotas sin retención podrán producir altas cargas de impacto, de tal forma que, por ejemplo, un perro de 20 kg tendrá una carga de impacto que superará la media tonelada, lo que puede reducir o anular la protección de sistemas de seguridad, como asientos, cinturones o airbags.

Sobre las posibles situaciones de riesgo, el estudio constata que a tres de cada cuatro conductores les preocupa llevar a su mascota sin retención por el peligro que puede suponer para el resto de los ocupantes, seguido del riesgo que corre el propio animal de sufrir daños (un 67 %) y en tercer lugar, por la posibilidad de ser sancionado por un agente de tráfico (al menos un 50 %).

Un 62 % de los encuestados utiliza arneses de seguridad para llevar a los animales en su coche, el 12 % transportines sujetos al asiento con el cinturón (algo que no se debería hacer, por el riesgo de que el animal salga despedido al romperse la caja), un 10% transportines en el maletero, y hasta un 8% barras o redes de separación.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial establece que no llevar a los animales en el vehículo adecuadamente colocados, mediante sistemas de separación o retención que evite interferencias con el conductor, podrá tener la consideración de sanción leve con hasta 100 euros de multa.

Con respecto a las paradas de descanso, el 57 % de los conductores lo hace en zonas especiales para sus mascotas, permitiendo que puedan estirar las patas y beber agua con seguridad.

Uno de cada cuatro solo lo hace en viajes muy largos, y un 15 % reconoce que no piensa en la mascota cuando para, siendo indiferente esta situación.

El lugar mayoritariamente elegido por los conductores para efectuar la parada de descanso con la mascota, en un 78,5 % de los casos, es el área de servicio, especialmente los dueños de gatos (87 %).