Los peligros que amenazan a la población de La Palma cuando la lava llegue al mar

La lava del volcán de Cumbre Vieja, que erupcionó este domingo en La Palma (Canarias), está a punto de llegar al mar. Las autoridades están preocupadas por la reacción que pueda provocar el magma al entrar en contacto con el agua salada.

Protección Civil ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a esa zona por los peligros para la salud que puede suponer y ha recordado que el único fallecido por el volcán del Teneguía, en la misma isla de La Palma en 1971, se produjo precisamente cuando el magma llegó al océano y por inhalación de sustancias tóxicas.

Los expertos explican que se producirá un choque térmico muy notable, a tenor de los 1.000 grados que puede tener el material volcánico que entre en contacto con un agua que está a 23 grados. La diferencia de temperatura provocará una reacción química entre los materiales que componen la lava y los del agua marina que puede generar explosiones y la emisión de gases nocivos.

Cuatro peligros

En total, hay cuatro peligros principales asociados a la lava que entra en contacto con el océano, según el Servicio Geológico de Estados Unidos: el colapso repentino de los terrenos y acantilados adyacentes a la zona, las explosiones desencadenadas por el colapso, las olas de agua hirviendo que se generen en la costa y, por último, las columnas de vapor con ácido clorhídrico y pequeñas partículas de vidrio. Estos gases pueden ser muy peligrosos para la salud, especialmente para personas con enfermedades respiratorias preexistentes. Además, de daño pulmonar, pueden provocar irritación de los ojos y la piel.

No obstante, meteorólogos de Meteored, consideran que la llegada al mar de lava del volcán podría provocar gases tóxicos en la atmósfera que afectarían a zonas pobladas de la isla, pero no lluvia ácida. “En principio el tema de la lluvia ácida no es a día de hoy un motivo de preocupación. Sí lo es la presencia de un alto contenido de gases tóxicos”, ha afirmado este martes el meteorólogo José Miguel Viñas durante un encuentro virtual.

Aunque ha reconocido que “se está especulando si en algún momento esos gases podrían generar nubes que pudieran dar lugar a una precipitación de carácter ácido”, ha apuntado que en estos momentos en la zona hay una situación de régimen de alisios que “no favorece las lluvias”. En este punto, ha advertido de que esos materiales dan tanto al agua como al aire “un contenido ácido de toxicidad” y ha señalado que cuando lleguen esos vapores “se acordonará un perímetro bastante alto”.

Por su parte, el meteorólogo Francisco Martín ha resaltado que el impacto del volcán de La Palma “tiene que entenderse a una escala local, pero no a una escala global”, ya que su erupción no es una erupción explosiva, “que son las que tienen un impacto a no muy largo plazo en el clima, provocando una enfriamiento global”.