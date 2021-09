España se acerca a los 150.000 sanitarios contagiados

A pesar del acusado descenso de los contagios que se viene produciendo en España en los últimos días, la Covid-19 no da tregua entre los sanitarios. En la última semana, se han infectado otros 460, con lo que el número total que ha dado positivo desde que arrancó la pandemia se sitúa en 147.912.

Las estadísticas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) muestran dos etapas diferenciadas. La primera abarca desde marzo de 2020, cuando el virus se expandió por España, y el 11 de mayo del mismo año, un periodo que coincide con lo que se dio en llamar la primera ola. En él se contagiaron 50.420 sanitarios. En esa etapa la sanidad carecía de suficientes mascarillas y otros equipos de protección indispensables para la atención segura de la avalancha de pacientes que acudía a los hospitales y centros de salud de todo el país. Los datos son acumulados.

La segunda etapa transcurre desde el 11 de mayo del pasado año y la actualidad, y coincide con la segunda, tercera, cuarta y quinta ola. La información en ella ya se encuentra individualizada, y el número de sanitarios infectados es de 97.492. Una semana más, la Comunidad Valenciana se encuentra a la cabeza en este tipo de infecciones, al registrar en esta segunda etapa 14.632 casos. Muy de cerca le sigue ya Cataluña, con 14.566. A pesar de gran número de dispositivos sanitarios y sociosanitarios que hay en su territorio, Madrid registra muchos menos contagios entre los profesionales del sector, alcanzando los 7.979. Se encuentra por debajo de Andalucía (12.596), Castilla y León (9.502) y Cataluña y Valencia.

Los datos del CCAES revelan que el origen de la infección es desconocido en 37.616 de los 97.492 casos registrados en la segunda etapa. Por su parte, 17.083 sanitarios se infectaron e su domicilio, 13.021 en el centro de trabajo, y 9.353 en un centro sociosanitario. España se sitúa a la cabeza mundial en el número de infecciones en este colectivo. En su cuenta de Twitter, la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, se pregunta que para cuándo estarán los estudios de inmunidad, y pide saber cuántos de los contagiados tenían la pauta completa. De momento, el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido datos sobre el particular.