Espectaculares imágenes de la Guardia Civil sorprendida por una fuerte corriente de convección en La Palma

La erupción del volcán de La Palma sigue dejando escenas sorprendentes, como la que vivieron los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil mientras se encontraban realizando una medición de la calidad del aire.

Los agentes de este grupo de élite revisaban la Zona de la Carretera de San Nicolás debido a la proximidad de las coladas de lava y la posible toxicidad del aire, cuando se vieron inmersos en un fenómeno infernal conocido como corriente de convección ocasionado por las enormes temperaturas que genera la colada la lava.

“Se me ha subido la adrenalina. Ha subido la temperatura, yo creo que han sido 5 segundos, pero han sido los 5 segundos más largos de mi vida. Mi padre tenía una pizzería. Cuando abría el horno salían 300 grados, pues es como si me hubieran dado esos 300 grados de golpe. He dado gracias a dios, y a la Agrupación de Reserva y Seguridad por darnos trajes ignífugos porque he pensado que nos íbamos a quemar”, describe el brigada Vega.

¿Qué son las corrientes de convección?

Según explica Meteorología en Red, las corrientes de convección se producen cuando varios fluidos, que pueden ser líquido o gas, se van moviendo debido a la diferencia de temperaturas. Para que existan este tipo de corriente es tiene que haber un fluido ya sea líquido o gas. En el caso de los sólidos, no se da porque las partículas están fijas y no se desplazan.

La diferencia que haya entre las temperaturas de una zona u otra dentro de un mismo material es lo que hace que exista una transferencia de energía de un área mayor a otra menor.La convección tiene lugar hasta que existe un equilibrio por completo. Cuando este proceso ocurre por una transferencia de calor se van formando corrientes de materia que se desplazan de un lugar a otro. Por ello, también se considera un proceso de transferencia masiva.