Asesinos y acosadores: los motivos que convierten al delfín en el animal más malvado del planeta

En 1964 se estrenó una de las series más icónicas para los amantes del mundo animal. En esa producción, el delfín de un parque temático se convertía en el protagonista mientras los espectadores podían disfrutar de sus aventuras.

Flipper, como se llamaba el actor principal de la serie, fue el nombre de la producción que a lo largo del paso de los años ha conseguido que este apodo sea conocido por millones de personas que los llevó a querer y admirar estos seres.

Aunque solamente estuviera en antena tres años, la serie, ha tenido numerosas repeticiones en el resto del mundo, dotando a Flipper de una gran repercusión entre pequeños y adultos.

Flipper era un delfin nariz de botella, una de las 40 especies que se conocen de este tipo de mamíferos marino y, además, era interpretado por más de un “actor” debido a lo complejo que resultaba el rodaje.

Aunque principalmente la serie sirviera para dar visibilidad a las bondades de estos mamíferos, su popularidad provocó el aumento de delfines en cautividad para espectáculos. Esto, motivo a uno de los protagonistas humanos a volverse defensor y activista de este tipo de mamíferos e intentar acabar con ello.

Aunque cuenten con una apariencia risueña y amable, los delfines no son totalmente todo lo afables que parecen. Muchos han sido los vídeos y estudios que han tratado de confirmar su gran valentía, entre otros ejemplos, pero este mamífero guarda secretos no tan buenos.

El lado oscuro de los delfines

Tras años de investigaciones, los delfines han conseguido tener una cierta consideración dentro del mundo animal. Su inteligencia, por ejemplo, suele ser uno de los reclamos más utilizados por sus admiradores y la comunidad científica.

Sus comportamientos los han llevado a la cúspide de la pirámide intelectual del mundo animal, donde hay quien discute si son más inteligentes, incluso, que los chimpancés. Una investigación, además, concluyó que estos eran igual que un niño humano de tres años.

Incluso, su cerebro, es uno de los más grandes y desarrollados dentro del mundo animal lo que ha provocado que el mundo los mire con cierta admiración. Pero esta gran inteligencia no siempre es positiva y, los delfines, guardan oscuros secretos que no los dejan en muy buen lugar.

Los delfines cuello de botella, como Flipper, no dudan en asesinar sin piedad.Estos, atacan a otros animales más pequeños y, además, de una forma brutal. No tienen ningún tipo de sentimiento de culpa cuando realizan según que ataque que no les aporta comida, solo diversión.

Incluso, también se ha llegado a comprobar que los machos llegan a asesinar a sus propias crías. Este acto es debido a que saben que al acabar con sus vidas, la hembra de estas querrá volver tener hijos y así serán suyos.

Pero el asesinato de crías no es solo de su misma especie. Como en el caso de atacar a matar, también lo hacen con aquellas especies inferiores en tamaño como un acto, también, puramente placentero. Los delfines macho, además, participan en estos actos de agresión por la competencia de las hembras y su beneficio.

La cosa no termina ahí. El delfín es capaz de pasar días observando otros animales y detectar sus comportamientos para aprovechar la mínima distracción y obtener beneficios.

Entre los años 1996 y 1997, aparecieron unos 37 delfines nariz de botella muertos en las playas de Virginia. Aunque al principio no se detectó nada extraño, las autopsias revelaron que habían sufrido ataques contundentes y despiadados.

Hechos como este han llevado a algunos investigadores a hablar de que algunos delfines son auténticos “psicopatías” aunque no lo parezcan.

Juegan con peces globo

Aunque no todo son matanzas, el delfín también llega a maltratar a una especie de pez para su diversión. Las grandes colonias de delfines que pueden llegar a más de un millar suelen utilizar al pez globo como juguete y así, conseguir placer.

Cuando capturan a un pez globo lo mastican mientras se lo van pasando. Lo usan como una pelota hinchable lo que hace que el pez libere una toxina que otorga al mamífero una especie de trance.

Así, jugando con el pez, le dan vueltas sin parar cerca de la superficie mientras se entretienen y divierten con el animal. A medida que pasa el tiempo y gracias a las toxinas liberadas, los delfines se entretienen con su propio reflejo, alucinados y extasiados hasta que se aburren.