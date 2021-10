“Crimen de la inmobiliaria”: El asesino de Lardero fue condenado a 30 años por asesinato y agresión sexual con ensañamiento

El hombre de 54 años detenido en el portal del edificio de su casa en Lardero por el asesinato de un niño de 9 años ha conmocionado e indignado a los vecinos del municipio riojano porque se trata de un individuo reincidente y condenado a penas de cárcel por abusos sexuales y asesinato. Había muchas sospechas sobre él, muchos niños habían contado a sus familias que tenía una actitud extraña, que trataba de embaucarles para que le acompañaran a su portal, pero pocos podían sospechar que estaban ante un depredador sexual, un asesino que había estado esperando un nueva oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos más primarios.

Y es que en 1998, el detenido saltó a todas las portadas por el conocido como el “Crimen de la inmobiliaria”, un asesinato terrible que también conmocionó a la sociedad riojana. Así, el asesino del niño de 9 años, acudió a la sede inmobiliaria San Martín con la excusa de que quería comprar un piso en la capital logroñesa. Después de varias visitas a inmuebles, de las que no mostró interés por ninguno, conoció a María Virtudes, una agente inmobiliaria de 26 años con la que comenzó a obsesionarse.

Imagen de la página de un diario local sobre el juicio del "crimen de la inmobiliaria" FOTO: Diario La Rioja

Según quedó reflejado en la sentencia, después de realizar una visita de un piso, pidió regresar al inmueble para poder realizar mediciones. En realidad, la primera vez le sirvió al acusado para conocer las instancias y preparar su crimen. El sitio era ideal para sus intenciones y no podía dejar pasar su oportunidad. Así, le pidió a la víctima una segunda visita en el mismo día. La primera se produjo a las 17:30 horas. La segunda sería para las 19:30 horas.

El depravado llegó al portal a la hora indicada y estuvo esperando a la agente inmobiliaria durante media hora. Pero la víctima no acudió. A pesar de que llovía copiosamente, a las 20:00 horas, entró en un bar cercano, donde coincidió con dos amigos y llamó a la inmobiliaria para recordar la cita que tenían concertada.

Momento en el que la Guardia Civil detiene al acusado de asesinar anoche a un niño de 9 años en Lardero FOTO: Guardia Civil Guardia Civil/EFE

Finalmente, a las 20:30 horas llegó la víctima y accedieron juntos a la vivienda. Como la víctima conocía al acusado, se confió y dejó el bolso y el paraguas en la entrada y se dirigió hacia las habitaciones interiores de la vivienda. Al llegar a la situada al fondo a la derecha, el agresor la empujó de forma súbita e inesperada contra una de las dos camas y se abalanzó sobre ella, que quedó boca abajo y con el agresor sobre su espalda. No podía moverse, no podía defenderse y no podía gritar porque tenía la boca sobre la cama. Esta a su merced.

En ese momento, el asesino del niño de 9 años sacó una navaja del bolsillo y comenzó a pinchar y a realizar cortes en la cabeza de la víctima, en el cuello, en la espalda, cara y cuello. Un total de 17 heridas, todas superficiales menos una que le sección las glándulas tiroideas y la tráquea. Esta última fue la que le podría causar la muerte por un shock hemorrágico.

Varios ramos de flores y un peluche en la zona donde un hombre asesinó a un niño de 9 años FOTO: Iñaki Berasaluce Europa Press

A continuación, le quitó la ropa interior y según reza el auto “se sacó el pene del pantalón y procedió a manipular los órganos genitales de la víctima, causándole una pequeña herida en los labios inferiores, así como unos hematomas en los muslos, hasta que excitado por el placer que le producía tal hecho logró eyacular, sin que conste que penetrase vaginal o analmente a la víctima”.

Después, la colocó boca arriba y siguió haciéndole cortes en el mentón en el pecho y le mordió los labios. Ella, consciente de que para sobrevivir tenía que tratar de zafarse de él, intentó defenderse con las manos y sufrió un corte en cada una de las manos. En ese momento, le clavó el cuchillo en el corazón y le provocó la muerte de forma casi instantánea.

Según indica la sentencia, el acusado “en la fecha de comisión de los hechos no presentaba patología psiquiátrica ni alteración mental que pudiese afectar a su capacidad intelectual o volitiva”. Además recuerda que “había sido condenado en sentencia de 29 de Julio de 1.993 , por un delito de agresión sexual a la pena de siete años de prisión mayor, condena que quedó extinguida el 12 de mayo de 1.997″.