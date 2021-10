“Ven a ver mis pajaritos”: Así actuaba el depredador sexual que mató al niño de Lardero

Nadie se puede explicar cómo pueden seguir sucediendo casos como el de Lardero. Un niño de 9 años fue asesinado ayer por un violador y asesino reincidente. En 1993 fue condenado por abusos sexuales y el 2000 fue sentenciado a 30 años de cárcel por por la agresión sexual y asesinato de una agente inmobiliaria en Logroño.

Los vecinos de la localidad riojana no entienden por qué no se ha intervenido antes. Muchos decían que estaban temerosos cada vez que le veían cerca porque sabían de sus intenciones. Pero a pesar de ello, sólo consta una denuncia y los datos aportados no permitían identificarle.

Un nuevo fracaso de nuestra sociedad. La madre de la víctima llamó a emergencias a las 20:25 horas para denunciar que su hijo había desaparecido mientras estaba en un parque, situado en una zona residencial del municipio.

El menor estaba disfrazado para Halloween y jugando con otros niños en un parque situado junto al colegio jesuita Villa Patro mientras sus padres celebraban una fiesta privada en un local cercano. Un hombre se acercó a él y se lo llevó mediante el engaño. Como había intentado otras veces con otros niños que finalmente pudieron escapar.

Su modus operandi siempre era el mismo. Según varias denuncias que constan contra él y la declaración de varios vecinos, al menos cinco niñas han logrado escapar de sus garras. A todas les lido lo mismo: “Ven a ver mis pajaritos”. De esta forma trataba de convencerles para que entraran en un portal portal y abusar sexualmente de ellos.

Pero anoche consiguió su objetivo. Un niño de 9 años celebraba con sus amigos la fiesta de Halloween jugando en un parque de una zona residencial de Lardero (La Rioja), el mismo que el depredador mantenía siempre en su punto de mira. El detenido se acercó y logró convencer a la víctima.

Tras la denuncia de la desaparición, se desplegó un amplio dispositivo para tratar de localizarlo y encontrado por la Guardia Civil en el rellano de un portal de la calle Río Linares, todavía con vida pero en estado muy grave e inconsciente. Los sanitarios no pudieron hacer nada por él y murió. Junto a él estaba el detenido, que vivía en el edificio.

De inmediato se desencadenó la furia de los vecinos, que sabían quien era el asesino y dónde vivía. Una niña advirtió a los agentes cuando el niño estaba aún desaparecido: “Miren en ese portal”. Ella estuvo a punto de caer en las garras de este depredador pero se dio cuenta de lo que ocurría y logró zafarse y escapar.

Otros vecinos comentan que habían empezado a hablar para tratar de organizarse para localizarlo porque su actitud era muy descarada, a la vista de todos y que nadie hacía nada. Es más, muchos menores afirman que sabían que les espiaba desde su ventana y le han llegado a fotografiar mientras les observaba.

Los agentes del orden tuvieron que intervenir para que las 200 personas allí congregadas no se tomaran la justicia por su mano. «Nos llamabais locos y solo veníais dos y ahora ha tenido que morir un niño para que vengáis todos a proteger al asesino», gritaron algunos vecinos a los agentes a la vez que lanzaban gritos de “asesino, asesino” al detenido.

El presunto homicida, de 54 años y nacionalidad española, se encuentra desde anoche en los calabozos de la Guardia Civil en Logroño, donde espera a la llegada de la Policía Judicial para hacer una reconstrucción de los hechos. El detenido tenía varios antecedentes por abusos sexuales y asesinato. La Audiencia Provincial de Logroño condenó al presunto asesino, en abril de 2000, a 20 años de prisión por asesinato con alevosía y a 10 más por agresión sexual con ensañamiento a una agente inmobiliaria de 26 años a la que atacó cuando le estaba enseñando un piso en la capital riojana en agosto de 1998. Y no era la primera vez porque en 1993 ya fue condenado a siete años de prisión por una agresión sexual.

Denuncia previa

A pesar de que muchos vecinos afirman que era conocida su forma de actuar y que había varias denuncias contra él, la Delegación del Gobierno en La Rioja explicó que había una denuncia previa del pasado lunes, cuando un vecino de Lardero denunció ante la Guardia Civil una situación similar a la que se produjo ayer y dijo que un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió». Asimismo, el organismo aclara que «los datos aportados no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer» y también, en contra de lo dicho en las últimas horas, «no constan otros hechos similares».

Según declaró a TVE la madre de una de las niñas que fue acosada por el detenido “lo de ayer podría haber pasado hace mucho tiempo. Hace dos semanas mi hija y otra amiga estaban jugando aquí en el parque al fútbol, se les escapo el balón y cuando fueron a por él, (el hombre) insistía en que subieran con él a su casa. Vinieron corriendo a contárnoslo y nos pusimos a buscarlo por la descripción que nos dieron las niñas. Fuimos a buscarlo pero no hubo forma”.

La mujer, muy afectada por lo ocurrido, añadió que la noche ha sido una pesadilla para todos los vecinos, que no han podido pegar ojo por lo ocurrido: “le ha tocado a él, pero podía haber sido cualquiera” de sus hijos.

“Lo que nos da rabia es que esto estaba advertido (...) Se estuvo buscando el perfil que dimos por teléfono, hace dos semanas. La policía estaba advertida, sabía que estaba esta persona ahí. Lo que no sabíamos es que era un asesino, eso no lo sabíamos”, insiste Carlota, que habla del asesinato como la “crónica de una muerte anunciada”, denunció.

“Un antes y un después en Lardero”

El alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, ha hablado del crimen y ha indicado que «hay veces que no tienes palabras y esta es una de ellas». Así, el Ayuntamiento condenó los hechos y junto a los dos colegios de la localidad han guardado un minuto de silencio en señal de duelo. «De poco sirve concentrarse, pero es lo único que podemos hacer. Hay veces que no tienes palabras y esta es una de ellas», lamentó.

Para Vallejo, «lo que menos podía esperar nadie es que esto pasara en casa», porque Lardero, a 5 kilómetros de Logroño, es un pueblo «tranquilo», pero ha recomendado «estar siempre alerta y entender que las cosas pasan». También ha reconocido que este hecho «supondrá un antes y después» en su localidad, que no es nada peligrosa, aunque «costará curar» esta herida y, según ha vaticinado, «no va a ser fácil».

También ha hecho referencia a los dos colegios de Lardero, Eduardo González Gallarza y Villa Patro -este último situado junto al parque en el que jugaba el menor-, muy afectados por lo ocurrido y que han requerido la intervención de sus equipos de orientación para proporcionar asistencia psicológica a los alumnos.

El niño estudiaba tercero de Primaria en otro colegio, el de los Jesuitas de Logroño, donde la noticia ha sido recibida con una gran indignación, tristeza y pesar entre los alumnos, profesores y familias, con la previsión de anunciar en las próximas horas algún acto de recuerdo.