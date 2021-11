“Nunca dejes de usar cosas rosas, de pintarte las uñas” el inesperado mensaje que encontró un profesor en la agenda de un niño de seis años

Me he encontrado esta nota en la agenda de uno de mis alumnos de 1º de primaria. El niño tiene 6 años.

Ver esto me hace pensar que entre tanto odio siempre hay personas que eligen el amor y el respeto por encima de todo y se lo transmiten a sus hijos.

Así sí. ❤️ pic.twitter.com/dv7JR4BPvc