Sanidad aconseja limitar los participantes en eventos sociales durante la Navidad ante el avance de Ómicron

El Ministerio de Sanidad teme un elevado impacto de la nueva variante Ómicron detectada en Suráfrica. En la última evaluación rápida de riesgo admite incluso que desde la última actualización de este documento “se han detectado numerosos casos de Ómicron a nivel mundial y aumentan las evidencias de que esta variante escape a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas”. Por ello, recomienda como una de las principales medidas no sólo evitar las aglomeraciones, algo que ya apuntó en el documento anterior, sino también “establecer límites en el número de participantes en eventos sociales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas”.

El documento de evaluación de riesgo, elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) insiste además en que, “debido al contexto epidemiológico actual, y a las incertidumbres asociadas a la variante Ómicron, así como una posible disminución de la efectividad vacunal con el tiempo”, es recomendable “continuar aumentando los porcentajes de cobertura vacunal y la administración de dosis de refuerzo en poblaciones diana, así como mantener y enfatizar el cumplimiento de las medidas de control no farmacológicas”. Según subraya, “la implementación precoz de las medidas de prevención es fundamental”. Entre ellas, incluye “el uso adecuado de mascarilla, la distancia interpersonal, la ventilación adecuada en los espacios cerrados y la higiene de manos”.

Además, propone “de manera temporal, extremar las precauciones en caso de viajar a zonas donde circule de forma importante Ómicron y realizar medidas adicionales a las personas procedentes de zonas de riesgo. Dado el creciente número de casos y brotes en Europa sin historial de viajes o contacto con casos relacionados con viajes, es previsible que la eficacia de las medidas relacionadas con viajes disminuya en las próximas semanas”.

En el nuevo informe, el CCAES propone asimismo mantener la red de laboratorios con capacidad de secuenciación dentro del sistema de vigilancia de Covid-19 que permitan generar información útil para la toma de decisiones para la adopción de medidas de salud pública, evaluar de forma continuada el impacto de las variantes sobre la transmisibilidad, gravedad, escape a la inmunidad y otros factores que puedan implicar cambios en el control de la pandemia y mantener la realización continua de los análisis de efectividad vacunal. Como hizo en el anterior documento, Sanidad insiste en que “el riesgo de nuevas introducciones” de la variante Ómicron “se considera muy alto” y añade que “el riesgo de diseminación se considera alto”.

“Se desconoce la efectividad vacunal respecto a esta variante, por lo que si presenta escape inmunitario podría afectar tanto a personas vacunadas como no vacunadas, aumentando de esta forma el impacto. Por el momento, no se ha comunicado una asociación de la variante Ómicron con casos de mayor gravedad, pero en caso de diseminarse afectaría a un número elevado de personas, por lo que se podrían producir casos graves, afectando a los más vulnerables, lo que tendría un impacto alto”.

El documento se detiene en este escape de la inmunidad vacunal, remarcando que la variante “es la más divergente genéticamente que se ha detectado en cantidades significativas durante la pandemia, lo que plantea una gran preocupación de que pueda estar asociada con una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y un mayor riesgo de reinfecciones. Varios de los cambios en la secuencia que codifica la proteína de la espícula se han descrito anteriormente y están asociados con el escape inmunológico de los anticuerpos neutralizantes u otras propiedades”.

Más adelante, añade que “como Ómicron porta aún más mutaciones en el gen S en comparación con la variante sintética, se espera un efecto muy significativo sobre la neutralización. Sanidad recuerda que se han publicado los resultados de un análisis de reinfección en Sudáfrica analizando datos de la vigilancia epidemiológica con 2.796.982 casos con muestras entre el 4 de marzo de 2020 y el 27 de noviembre de 2021. “Aunque se observaron aumentos en el riesgo de infección primaria después de la introducción de las variantes Beta y Delta, no se observó un aumento correspondiente en el riesgo de reinfección. Por el contrario, la propagación reciente de la variante Ómicron se ha asociado con una disminución del riesgo de infección primaria y un aumento del riesgo de reinfección. Este hallazgo, de confirmarse, tendría importantes implicaciones para la planificación de la Salud Pública, particularmente en países como Sudáfrica, con altas tasas de inmunidad a infecciones previas”.

El informe añade que “en una rueda de prensa de las autoridades sanitarias de Sudáfrica se expuso información preliminar respecto al porcentaje de casos ingresados vacunados y no vacunados en Gauteng: de un total de 347 pacientes con información disponible sobre su estado de vacunación, 317 se corresponderían a vacunados y 30 a no vacunados. Aunque se trata de datos muy preliminares y que podrían estar afectados por distintos sesgos, si se tiene en cuenta el porcentaje de población vacunada en Sudáfrica, de alrededor del 25%, estos datos apuntan a que las vacunas ofrecerían un grado importante de protección frente a la infección grave, ya que el porcentaje de vacunados entre los ingresados es considerablemente menor al esperable si la vacuna no ofreciera protección”.

Los técnicos del CCAES autores del informe precisan que en estos momentos son necesarios más estudios acerca de la neutralización in vitro, la efectividad de las diferentes vacunas, así como datos adicionales sobre el riesgo de reinfección en personas con inmunidad previa y la gravedad de la reinfección en poblaciones expuestas a diferentes variantes del SARS-CoV-2 durante oleadas pandémicas anteriores. Según exponen, hasta el momento se han confirmado mediante secuenciación genómica seis casos en España: cuatro en viajeros procedentes de Sudáfrica detectados en el proceso de control sanitario efectuado por Sanidad Exterior a la entrada en nuestro país y dos casos no relacionados con viajes ni contacto con viajeros. “Varios casos sospechosos, incluidos casos con sospecha epidemiológica y resultado de PCR compatible, se encuentran pendientes de confirmación”. Sanidad recuerda las medidas adicionales de control para la entrada de personas procedentes de países de alto riesgo que se han puesto en marcha, y explica que “se revisan de forma continua y se publican en la página web del Ministerio de Sanidad”.