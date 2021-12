Estos son los diez países más pequeños del mundo

Sobre tamaños, como sobre gustos, no hay nada escrito. Por eso, los destinos que en el mapa se nos antojan diminutos con frecuencia se descubren como enormes cajas de sorpresas. En el mundo hay más de veinte países cuya extensión no alcanza los 500 kilómetros cuadrados (km2). La lista de los países más pequeños está formada por naciones independientes. Se trata de una lista que encabeza la Ciudad del Vaticano, el más pequeño de todos, cuya extensión no alcanza el medio km2. Otros son archipiélagos paradisíacos y algunos son territorios que disfrutan de altas rentas per cápita o que atesoran una rica historia forjada a lo largo de los siglos.

Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano

Superficie: 0,44 km2

Población: 800

La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0,4 km2 de extensión y se ubica en el corazón de Roma. Fue fundada en 1929 y es administrada por la Santa Sede, tiene 800 ciudadanos y su idioma oficial es el latín. Tan solo la Basílica de San Pedro ocupa el 7% de su área. Por otro lado, la catedral y la Plaza de San Pedro ocupan el 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo.

Mónaco

Mónaco

Superficie: 2 km2

Población: 39.244

Con una población de 39.244 habitantes y una superficie de 2 km2, Mónaco es uno de los países más con más densidad de población del mundo. Prácticamente es una ciudad-estado, enclavada en la maravillosa Costa Azul, que linda con Italia y Francia. El Casino de Montecarlo es su emplazamiento más famoso, pero este pequeño país también alberga uno de los museos marítimos más antiguos y destacados del mundo. Con varios jardines espectaculares y un casco antiguo desconocido y encantador, las estrechas calles adoquinadas son perfectas para perderse.

Nauru

Nauru

Superficie: 21 km2

Población: 10.834

Nauru es un estado de Micronesia ubicado en el Océano Pacífico, siendo el tercer país más pequeño del mundo. Pese a su tamaño, históricamente hablando no ha pasado desapercibido, ya que Nauru ha sido un protectorado de Gran Bretaña y, posteriormente, de Australia, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por Japón.

Tuvalu

Tuvalu

Superficie: 26 km2

Población: 11.792

Tuvalu es un grupo de islas que en el pasado recibieron el nombre de Islas Ellice. Se encuentran entre Hawái y Australia y es el cuarto país independiente menos poblado del mundo. Se distribuye en atolones, por lo que sus habitantes casi pueden ser considerados como náufragos sobreviviendo de lo poco que el océano y el comercio les da. Es una de las poblaciones más vulnerables del mundo por el calentamiento global.

San Marino

San Marino

Superficie: 61 km2

Población: 34.000

San Marino, esta completamente rodeado por territorio italiano, ocupa un área de 61 km2, y su historia se remonta al año 300 d.C. Su nombre oficial es la Serenísima República de San Marino y a pesar de su pequeña superficie, tres de sus hitos están incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad: el casco antiguo de San Marino y de Borgo Maggiore y el Monte Titano.

Liechtenstein

Liechtenstein

Superficie: 160 km2

Población: 39.055

Rodeado de cumbres alpinas, entre Austria y Suiza, la capital del país es Vaduz y la ciudad más poblada es Scharn. Liechtenstein es conocido como un paraíso fiscal y, debido a que se encuentra en la encrucijada de Europa central, tiene un patrimonio cultural sumamente interesante. Hoy en día, también es famoso por su museo de arte y vino. El castillo de Gutenberg está ubicado en Balzers, una de las cinco fortalezas existentes en Liechtenstein.

Islas Marshall

Islas Marshall

Superficie: 181 km2

Población: 59.194

Un mito de los Mares del Sur cuyo nombre hace referencia al capitán John Marshall, un jurista estadounidense que las visitó a finales del siglo XVIII. Además de ser uno de los países más pequeños del mundo, también es uno de los más jóvenes, ya que se independizó de los Estados Unidos en 1990.

San Cristóbal y Nieves

San Cristóbal y Nieves

Superficie: 261 km2

Población: 53.192

San Cristóbal y Nieves son dos islas de escasos 261 km2 forman una federación en pleno mar del Caribe. Su historia moderna se remonta al segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas, quien las colocó en los mapas europeos. La más grande de las dos lleva el nombre del navegante, y la más pequeña se llama Nieves, que se refiere a las nubes blancas que suelen acumularse en la cima del volcán.

Maldivas

Maldivas

Superficie: 298 km2

Población: 540.542

La República de Maldivas es una constelación de 1.200 islas, de las cuales solo 200 están habitadas. Con una superficie de 298 km2, es el país más pequeño de Asia. De la exportación de mariscos y cuerdas, se ha convertido en un paraíso para el turismo de lujo y un destino ideal para quienes buscan mares cristalinos y submarinismo.

Malta

Malta

Superficie: 316 km2

Población: 516.100

La República de Malta, es uno de los veintisiete Estados soberanos que forman la Unión Europea. Lo componen las islas habitadas de Malta, Gozo y Comino. También cuenta con otras islas de menor tamaño entre las que destacan los islotes de Filfla y de Cominotto, o las Islas de San Pablo. Debido a su situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por diversas potencias en el transcurso de los siglos. Desde 1964 es independiente y en 2004 se adhirió a la Unión Europea.