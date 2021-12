Las mascotas, más cuidadas en invierno

Con la llegada del invierno y la bajada generalizada de las temperaturas es muy probable que detectemos algunos cambios de actitud en las mascotas. Del mismo modo que la reducción de las horas de sol y el frío afectan a las personas, también tiene consecuencias en nuestros animales.

Puede ser que en ocasiones haya escuchado que las mascotas no sienten frío y que no es necesario abrigarlas. Pero, exceptuando algunos que se protegen con su propio pelo y grasa corporal, la mayoría agradecerá que se les abrigue ante un cambio brusco de temperatura y que se tengan en cuenta una serie de consideraciones para garantizarles una salud plena durante los meses de invierno. A continuación, el equipo de especialistas de Purina dan las principales recomendaciones para proteger del frío a nuestros amigos peludos:

-Mantenerlos bien abrigados: cada vez es más habitual ver a perros con jerséis, chaquetas e incluso cuellos y pañuelos que les mantienen el calor. Durante algún tiempo ha existido la falsa creencia de que los perros no sienten frío y que no hay que abrigarlos porque se protegen con su propio pelo, pero eso no es así. Igual que los humanos, los animales padecen el frío y, si no tienen una grasa corporal y pelaje adaptados a bajas temperaturas, es importante proveerlos con prendas que les ayuden a mantener el calor.

En casa, tanto perros como gatos agradecerán además del calor del hogar, unas mantas mullidas.

-Reducir los paseos y limitar el tiempo a la intemperie: algunos perros disfrutan de salidas a la nieve y no son tan aprensivos a los cambios de temperatura o los disfrutan porque es su hábitat originario natural, como los Husky siberianos o los Alaska malamute, pero la mayoría de ellos pueden resentirse. Por eso, los expertos recomiendan programar las salidas a las horas de menos frío y para aprovechar las temperaturas más suaves del día para disfrutar del aire libre.

-Limpiarles las patas y comprobar que estén bien: las almohadillas de los perros son una de las zonas más sensibles, y a medida que van creciendo, esta zona se vuelve más áspera y resistente, pero al estar en permanente contacto con el suelo pueden sufrir dolencias como heridas o cortes, sobre todo si el suelo está muy frío o tiene una capa de hielo. La revisión de las patas al llegar a casa nos permitirá detectar si tienen alguna herida o dolencia.

–Evita bañarlos con mucha frecuencia: en los meses de frío, es muy importante secar a las mascota adecuadamente después del baño y mantenerlas en un sitio caliente. El baño debería realizarse con agua tibia y en un lugar a cubierto... Debido a los cambios bruscos de temperatura, no se recomienda dar paseos al exterior después del baño, para evitar resfriados.

–Mantenerlos activo y hacer ejercicio juntos: Si hay algo que a todos los perros les encanta es compartir tiempo de calidad con los humanos con los que conviven, y a la mayoría de los gatos también. Al jugar con tu mascota contribuirás a que ejercite y que entre en calor.

–Acondicionar su espacio: para asegurarse de que no pasan frío en casa, los expertos de Purina recomiendan adaptar el lugar donde descansan. En caso de que habitualmente estén cerca de una puerta o ventana, será mejor que durante los meses de frío reubicar su cama, para evitar exponerlos a corrientes de aire y que puedan enfermar.

Además, una manta será ideal para que se resguarden los días de más frío.

–Asegurarse de que estén en un estado de salud óptimo: Aun siguiendo las recomendaciones previamente citadas, es primordial hacer las visitas periódicas al veterinario, por lo menos una vez al año para prevenir y diagnosticar posibles patologías.

Si la mascota es todavía un cachorro o, por lo contrario, es senior, se recomienda ir con más frecuencia al veterinario para hacer un seguimiento más exhaustivo y asegurarse de que nuestra mascota se mantenga saludable.